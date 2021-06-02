Бочкарев: завершается проектирование участка Троицкой линии метро
13:04 02.06.2021 (обновлено: 13:19 02.06.2021)
МОСКВА, 2 июн - РИА Недвижимость. Завершается проектирование центрального участка строящейся Троицкой (Коммунарской) линии метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"Проектирование центрального участка Троицкой линии протяженностью свыше 7 километров от станции "Улица Новаторов" до станции "Севастопольский проспект" находится на финальной стадии: уже разработаны все конструктивные и технологические решения с учетом обеспечения безопасности близлежащих зданий и зеленых массивов", – сказал он.
По словам заммэра, трасса пройдет под сложившейся застройкой районов юга и юго-запада Москвы, поэтому уже на этапе проектирования предприняты меры по безопасности горожан. На участке запланированы три станции: "Улица Строителей", пересадочная на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, "Академическая" и "Севастопольский проспект" с пересадкой на платформу МЦК "Крымская".
Троицкая (Коммунарская) линия общей протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "Севастопольский проспект" до Коммунарки в новой Москве. Первоначально заявлялось только о строительстве станций мелкого заложения вдоль Калужского шоссе на отрезке от улицы Новаторов до Коммунарки. Позже было принято решение о продлении линии в направлении центральной части города, до станции МЦК "Крымская" и до Троицка в противоположенном направлении.