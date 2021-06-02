https://ria.ru/20210602/metro-1735237109.html

Бочкарев: завершается проектирование участка Троицкой линии метро

Бочкарев: завершается проектирование участка Троицкой линии метро - РИА Новости, 02.06.2021

Бочкарев: завершается проектирование участка Троицкой линии метро

Завершается проектирование центрального участка строящейся Троицкой (Коммунарской) линии метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:04

2021-06-02T13:04

2021-06-02T13:19

калужское шоссе

строительство

московское центральное кольцо (мцк)

андрей бочкарев

москва

троицк

метро

строительство метро в москве

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МОСКВА, 2 июн - РИА Недвижимость. Завершается проектирование центрального участка строящейся Троицкой (Коммунарской) линии метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.По словам заммэра, трасса пройдет под сложившейся застройкой районов юга и юго-запада Москвы, поэтому уже на этапе проектирования предприняты меры по безопасности горожан. На участке запланированы три станции: "Улица Строителей", пересадочная на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, "Академическая" и "Севастопольский проспект" с пересадкой на платформу МЦК "Крымская".Троицкая (Коммунарская) линия общей протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "Севастопольский проспект" до Коммунарки в новой Москве. Первоначально заявлялось только о строительстве станций мелкого заложения вдоль Калужского шоссе на отрезке от улицы Новаторов до Коммунарки. Позже было принято решение о продлении линии в направлении центральной части города, до станции МЦК "Крымская" и до Троицка в противоположенном направлении.

https://realty.ria.ru/20210531/eskalatory-1734886267.html

калужское шоссе

москва

троицк

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