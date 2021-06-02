Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210602/metro-1735237109.html
Бочкарев: завершается проектирование участка Троицкой линии метро
Бочкарев: завершается проектирование участка Троицкой линии метро - РИА Новости, 02.06.2021
Бочкарев: завершается проектирование участка Троицкой линии метро
Завершается проектирование центрального участка строящейся Троицкой (Коммунарской) линии метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:04
2021-06-02T13:19
калужское шоссе
строительство
московское центральное кольцо (мцк)
андрей бочкарев
москва
троицк
метро
строительство метро в москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735238593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f75d83c9ae13f48783ea27caef20a997.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Недвижимость. Завершается проектирование центрального участка строящейся Троицкой (Коммунарской) линии метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.По словам заммэра, трасса пройдет под сложившейся застройкой районов юга и юго-запада Москвы, поэтому уже на этапе проектирования предприняты меры по безопасности горожан. На участке запланированы три станции: "Улица Строителей", пересадочная на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, "Академическая" и "Севастопольский проспект" с пересадкой на платформу МЦК "Крымская".Троицкая (Коммунарская) линия общей протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "Севастопольский проспект" до Коммунарки в новой Москве. Первоначально заявлялось только о строительстве станций мелкого заложения вдоль Калужского шоссе на отрезке от улицы Новаторов до Коммунарки. Позже было принято решение о продлении линии в направлении центральной части города, до станции МЦК "Крымская" и до Троицка в противоположенном направлении.
https://realty.ria.ru/20210531/eskalatory-1734886267.html
калужское шоссе
москва
троицк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735238593_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_01d6faf8270328eed10d665ad6a6b5e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
калужское шоссе, строительство, московское центральное кольцо (мцк), андрей бочкарев, москва, троицк, метро, строительство метро в москве

Бочкарев: завершается проектирование участка Троицкой линии метро

13:04 02.06.2021 (обновлено: 13:19 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтроительство метро
Строительство метро - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Недвижимость. Завершается проектирование центрального участка строящейся Троицкой (Коммунарской) линии метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"Проектирование центрального участка Троицкой линии протяженностью свыше 7 километров от станции "Улица Новаторов" до станции "Севастопольский проспект" находится на финальной стадии: уже разработаны все конструктивные и технологические решения с учетом обеспечения безопасности близлежащих зданий и зеленых массивов", – сказал он.
По словам заммэра, трасса пройдет под сложившейся застройкой районов юга и юго-запада Москвы, поэтому уже на этапе проектирования предприняты меры по безопасности горожан. На участке запланированы три станции: "Улица Строителей", пересадочная на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, "Академическая" и "Севастопольский проспект" с пересадкой на платформу МЦК "Крымская".
Троицкая (Коммунарская) линия общей протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "Севастопольский проспект" до Коммунарки в новой Москве. Первоначально заявлялось только о строительстве станций мелкого заложения вдоль Калужского шоссе на отрезке от улицы Новаторов до Коммунарки. Позже было принято решение о продлении линии в направлении центральной части города, до станции МЦК "Крымская" и до Троицка в противоположенном направлении.
Рабочий у эскалатора метро - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 11:15
На новой станции метро "Рижская" в Москве установят четыре эскалатора
 
Калужское шоссеСтроительствоМосковское центральное кольцо (МЦК)Андрей БочкаревМоскваТроицкМетроСтроительство метро в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперты из США и ФРГ обсудили беспокойство по "Северному потоку — 2"
02:15Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
23:01Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию
22:45Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с эфира "60 минут"
22:42Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании
Лента новостейМолния