https://ria.ru/20210602/metall-1735280517.html

Правительство не ставит задачу изъять деньги у металлургов, заявил Белоусов

Правительство не ставит задачу изъять деньги у металлургов, заявил Белоусов - РИА Новости, 02.06.2021

Правительство не ставит задачу изъять деньги у металлургов, заявил Белоусов

Кабмин РФ готов рассмотреть разные инструменты по стабилизации цен на металл для госпроектов, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:09

2021-06-02T16:09

2021-06-02T18:35

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

андрей белоусов

экономика

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С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Кабмин РФ готов рассмотреть разные инструменты по стабилизации цен на металл для госпроектов, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Я бы сказал так, что она жесткая позиция в том плане, что нужно найти решение по элиминированию (исключению – ред.) влияния повышения цен на металл на госкапвложения, гособоронзаказ и иные бюджетоемкие программы", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, насколько гибкая у кабмина позиция по механизму сглаживания цен."Нет задачи отобрать деньги у металлургов, есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что кроме госкапвложений есть программа строительства жилья, есть программа РЖД, потому что они как сообщающиеся сосуды", - пояснил Белоусов.Так, например, по его словам, из-за повышения цен на металлопродукцию удорожание стройки Восточного полигона РЖД составляет 40 миллиардов рублей."У меня задача, как и у Юрия Ивановича Борисова (вице-премьера РФ – ред.), и у Дениса Валентиновича (Мантурова, главы Минпромторга – ред.), здесь мы абсолютно едины, - это вписать нашу программу в рамки", - добавил первый вице-премьер.От подчеркнул, что является противником нерыночных методов. "Это здорово, соглашения и так далее, но это чрезвычайные вещи. Нам нужно найти системный механизм, который бы позволял демпфировать подобного рода скачки. Я уже говорил, что в случае с металлургами лобовые методы повышения, введения экспортных пошлин на металл, с моей точки зрения, контрпродуктивны. Рынки устроены гораздо более сложно, мы здесь можем поломать внешние рынки. Поэтому, с этой точки зрения, если будет найден системный способ решения, я буду только приветствовать. Конечно, это будет все учитываться", - добавил Белоусов.Белоусов в понедельник заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. По его словам, компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога.Во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров провел совещание с руководителями металлургических компаний, в котором также участвовали представители Минфина и Минэкономразвития. По итогам Минпромторг сообщил, что компании готовы не повышать контрактную цену поставок металлопродукции исполнителям гособоронзаказа по госпрограмме вооружений, а также продолжать заключать прямые контракты с формульным образованием по государственным "стройкам" на срок до нескольких лет, предоставляя в их рамках скидки."Я пока не готов отказаться ни от каких инструментов. Пока я приветствую расширение арсенала этих инструментов, но они должны быть доведены до практической реализации. И, конечно, должны быть ответственные. То есть, если Минпромторг выступит в правительстве с подобного рода предложениями, возьмет на себя ответственность за стабилизацию цен по госкапвложениям, по гособоронзаказу, конечно, мы только приветствовать будем", - добавил первый вице-премьер.Говоря о том, какие еще могут быть применены инструменты, в частности по налогам, он отметил, что есть разные варианты - через НДПИ, дифференциация возврата НДС по экспорту. "Только, еще раз говорю, из этого не вытекает, что мы это собираемся вводить, потому что это все вопрос обсуждаемый еще. Там есть еще варианты, но сейчас никаких решений нет. Дана задача, еще нужно решить. Если ее удастся решить за счет скидок, особенно если это все будет решаться не только в рамках 2021 года, но будет создан какой-то механизм, я только буду это приветствовать, конечно", - подчеркнул Белоусов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903737.html

https://realty.ria.ru/20210407/metall-1727202841.html

https://realty.ria.ru/20210309/minstroy-1600452131.html

https://ria.ru/20210531/sverkhdokhody-1734953521.html

россия

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), андрей белоусов, экономика