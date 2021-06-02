Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/metall-1735280517.html
Правительство не ставит задачу изъять деньги у металлургов, заявил Белоусов
Правительство не ставит задачу изъять деньги у металлургов, заявил Белоусов - РИА Новости, 02.06.2021
Правительство не ставит задачу изъять деньги у металлургов, заявил Белоусов
Кабмин РФ готов рассмотреть разные инструменты по стабилизации цен на металл для госпроектов, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:09
2021-06-02T18:35
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
андрей белоусов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735316766_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cdf9323564565cbcbdf03bdd0fd23c1.jpg
С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Кабмин РФ готов рассмотреть разные инструменты по стабилизации цен на металл для госпроектов, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Я бы сказал так, что она жесткая позиция в том плане, что нужно найти решение по элиминированию (исключению – ред.) влияния повышения цен на металл на госкапвложения, гособоронзаказ и иные бюджетоемкие программы", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, насколько гибкая у кабмина позиция по механизму сглаживания цен."Нет задачи отобрать деньги у металлургов, есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что кроме госкапвложений есть программа строительства жилья, есть программа РЖД, потому что они как сообщающиеся сосуды", - пояснил Белоусов.Так, например, по его словам, из-за повышения цен на металлопродукцию удорожание стройки Восточного полигона РЖД составляет 40 миллиардов рублей."У меня задача, как и у Юрия Ивановича Борисова (вице-премьера РФ – ред.), и у Дениса Валентиновича (Мантурова, главы Минпромторга – ред.), здесь мы абсолютно едины, - это вписать нашу программу в рамки", - добавил первый вице-премьер.От подчеркнул, что является противником нерыночных методов. "Это здорово, соглашения и так далее, но это чрезвычайные вещи. Нам нужно найти системный механизм, который бы позволял демпфировать подобного рода скачки. Я уже говорил, что в случае с металлургами лобовые методы повышения, введения экспортных пошлин на металл, с моей точки зрения, контрпродуктивны. Рынки устроены гораздо более сложно, мы здесь можем поломать внешние рынки. Поэтому, с этой точки зрения, если будет найден системный способ решения, я буду только приветствовать. Конечно, это будет все учитываться", - добавил Белоусов.Белоусов в понедельник заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. По его словам, компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога.Во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров провел совещание с руководителями металлургических компаний, в котором также участвовали представители Минфина и Минэкономразвития. По итогам Минпромторг сообщил, что компании готовы не повышать контрактную цену поставок металлопродукции исполнителям гособоронзаказа по госпрограмме вооружений, а также продолжать заключать прямые контракты с формульным образованием по государственным "стройкам" на срок до нескольких лет, предоставляя в их рамках скидки."Я пока не готов отказаться ни от каких инструментов. Пока я приветствую расширение арсенала этих инструментов, но они должны быть доведены до практической реализации. И, конечно, должны быть ответственные. То есть, если Минпромторг выступит в правительстве с подобного рода предложениями, возьмет на себя ответственность за стабилизацию цен по госкапвложениям, по гособоронзаказу, конечно, мы только приветствовать будем", - добавил первый вице-премьер.Говоря о том, какие еще могут быть применены инструменты, в частности по налогам, он отметил, что есть разные варианты - через НДПИ, дифференциация возврата НДС по экспорту. "Только, еще раз говорю, из этого не вытекает, что мы это собираемся вводить, потому что это все вопрос обсуждаемый еще. Там есть еще варианты, но сейчас никаких решений нет. Дана задача, еще нужно решить. Если ее удастся решить за счет скидок, особенно если это все будет решаться не только в рамках 2021 года, но будет создан какой-то механизм, я только буду это приветствовать, конечно", - подчеркнул Белоусов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903737.html
https://realty.ria.ru/20210407/metall-1727202841.html
https://realty.ria.ru/20210309/minstroy-1600452131.html
https://ria.ru/20210531/sverkhdokhody-1734953521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735316766_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6f0d5d540686583b6531d8f777f51d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), андрей белоусов, экономика

Правительство не ставит задачу изъять деньги у металлургов, заявил Белоусов

16:09 02.06.2021 (обновлено: 18:35 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Кабмин РФ готов рассмотреть разные инструменты по стабилизации цен на металл для госпроектов, сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Я бы сказал так, что она жесткая позиция в том плане, что нужно найти решение по элиминированию (исключению – ред.) влияния повышения цен на металл на госкапвложения, гособоронзаказ и иные бюджетоемкие программы", - сказал Белоусов, отвечая на вопрос о том, насколько гибкая у кабмина позиция по механизму сглаживания цен.
Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 12:28
Лисин прокомментировал ситуацию со сверхприбылями металлургов
"Нет задачи отобрать деньги у металлургов, есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что кроме госкапвложений есть программа строительства жилья, есть программа РЖД, потому что они как сообщающиеся сосуды", - пояснил Белоусов.
Так, например, по его словам, из-за повышения цен на металлопродукцию удорожание стройки Восточного полигона РЖД составляет 40 миллиардов рублей.
"У меня задача, как и у Юрия Ивановича Борисова (вице-премьера РФ – ред.), и у Дениса Валентиновича (Мантурова, главы Минпромторга – ред.), здесь мы абсолютно едины, - это вписать нашу программу в рамки", - добавил первый вице-премьер.
Рабочий у коксовой батареи - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 15:12
Минстрой выступил за рыночные механизмы для стабилизации цен на металл
От подчеркнул, что является противником нерыночных методов. "Это здорово, соглашения и так далее, но это чрезвычайные вещи. Нам нужно найти системный механизм, который бы позволял демпфировать подобного рода скачки. Я уже говорил, что в случае с металлургами лобовые методы повышения, введения экспортных пошлин на металл, с моей точки зрения, контрпродуктивны. Рынки устроены гораздо более сложно, мы здесь можем поломать внешние рынки. Поэтому, с этой точки зрения, если будет найден системный способ решения, я буду только приветствовать. Конечно, это будет все учитываться", - добавил Белоусов.
Белоусов в понедельник заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. По его словам, компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога.
Строительство жилого дома - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 13:31
Минстрой: подорожавший металл на стройках можно заместить композитами
Во вторник глава Минпромторга Денис Мантуров провел совещание с руководителями металлургических компаний, в котором также участвовали представители Минфина и Минэкономразвития. По итогам Минпромторг сообщил, что компании готовы не повышать контрактную цену поставок металлопродукции исполнителям гособоронзаказа по госпрограмме вооружений, а также продолжать заключать прямые контракты с формульным образованием по государственным "стройкам" на срок до нескольких лет, предоставляя в их рамках скидки.
"Я пока не готов отказаться ни от каких инструментов. Пока я приветствую расширение арсенала этих инструментов, но они должны быть доведены до практической реализации. И, конечно, должны быть ответственные. То есть, если Минпромторг выступит в правительстве с подобного рода предложениями, возьмет на себя ответственность за стабилизацию цен по госкапвложениям, по гособоронзаказу, конечно, мы только приветствовать будем", - добавил первый вице-премьер.
Череповецкий металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 15:52
Госдума подготовит предложения из-за роста цен на металл
Говоря о том, какие еще могут быть применены инструменты, в частности по налогам, он отметил, что есть разные варианты - через НДПИ, дифференциация возврата НДС по экспорту. "Только, еще раз говорю, из этого не вытекает, что мы это собираемся вводить, потому что это все вопрос обсуждаемый еще. Там есть еще варианты, но сейчас никаких решений нет. Дана задача, еще нужно решить. Если ее удастся решить за счет скидок, особенно если это все будет решаться не только в рамках 2021 года, но будет создан какой-то механизм, я только буду это приветствовать, конечно", - подчеркнул Белоусов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Андрей БелоусовЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперты из США и ФРГ обсудили беспокойство по "Северному потоку — 2"
02:15Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
23:01Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию
22:45Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с эфира "60 минут"
22:42Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании
Лента новостейМолния