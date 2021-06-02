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В Хабаровском крае водитель сбил бурого медведя и отрезал ему коготь
В Хабаровском крае водитель сбил бурого медведя и отрезал ему коготь - РИА Новости, 02.06.2021
В Хабаровском крае водитель сбил бурого медведя и отрезал ему коготь
В Хабаровском крае неизвестный водитель сбил насмерть бурого медведя и отрезал у него коготь, рассказал РИА Новости начальник отдела комитета охотхозяйства... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T08:28
2021-06-02T08:28
2021-06-02T08:58
хабаровский район
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происшествия
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ХАБАРОВСК, 2 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае неизвестный водитель сбил насмерть бурого медведя и отрезал у него коготь, рассказал РИА Новости начальник отдела комитета охотхозяйства регионального Минприроды Юрий Колпак.Собеседник агентства отметил, что полицейским, работающим на месте происшествия, предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела. "Если это административное нарушение, они передадут материалы нам. Но то, что фигурант нарушил правила дорожного движения, — это факт. Вокруг, кстати, территория федерального природного заказника "Хехцирский", — сказал Колпак.По его словам, в этом районе уже были такие случаи, потому что именно здесь медведи часто переходят из одного леса в другой. Предотвратить же такие ДТП очень сложно, считает охотовед.
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хабаровский район, хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 2 июн — РИА Новости.
В Хабаровском крае
неизвестный водитель сбил насмерть бурого медведя и отрезал у него коготь, рассказал РИА Новости начальник отдела комитета охотхозяйства регионального Минприроды Юрий Колпак.
"Виновник аварии скрылся. Очевидцы предположили, что автомобиль был легковой. У медведя отрезан от передней лапы палец с когтем. ДТП, вероятнее всего, произошло в темное время суток, трасса — федеральная скоростная, освещение — только фары", — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что полицейским, работающим на месте происшествия, предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела. "Если это административное нарушение, они передадут материалы нам. Но то, что фигурант нарушил правила дорожного движения, — это факт. Вокруг, кстати, территория федерального природного заказника "Хехцирский", — сказал Колпак.
По его словам, в этом районе уже были такие случаи, потому что именно здесь медведи часто переходят из одного леса в другой. Предотвратить же такие ДТП очень сложно, считает охотовед.