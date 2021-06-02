https://ria.ru/20210602/medved-1735189959.html

В Хабаровском крае водитель сбил бурого медведя и отрезал ему коготь

В Хабаровском крае водитель сбил бурого медведя и отрезал ему коготь - РИА Новости, 02.06.2021

В Хабаровском крае водитель сбил бурого медведя и отрезал ему коготь

В Хабаровском крае неизвестный водитель сбил насмерть бурого медведя и отрезал у него коготь, рассказал РИА Новости начальник отдела комитета охотхозяйства... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:28

2021-06-02T08:28

2021-06-02T08:58

хабаровский район

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 2 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае неизвестный водитель сбил насмерть бурого медведя и отрезал у него коготь, рассказал РИА Новости начальник отдела комитета охотхозяйства регионального Минприроды Юрий Колпак.Собеседник агентства отметил, что полицейским, работающим на месте происшествия, предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела. "Если это административное нарушение, они передадут материалы нам. Но то, что фигурант нарушил правила дорожного движения, — это факт. Вокруг, кстати, территория федерального природного заказника "Хехцирский", — сказал Колпак.По его словам, в этом районе уже были такие случаи, потому что именно здесь медведи часто переходят из одного леса в другой. Предотвратить же такие ДТП очень сложно, считает охотовед.

https://ria.ru/20210601/medved-1735037135.html

хабаровский район

хабаровский край

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хабаровский район, хабаровский край, происшествия