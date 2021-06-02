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Путин попросил Голикову и Мантурова "не нервировать Минфин"
Путин попросил Голикову и Мантурова "не нервировать Минфин" - РИА Новости, 02.06.2021
Путин попросил Голикову и Мантурова "не нервировать Минфин"
Президент РФ Владимир Путин при обсуждении вопросов мобильных медкомплексов для регионов заявил, что это дорогостоящее оборудование, но делать нужно все сразу,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:42
2021-06-02T15:42
2021-06-02T19:16
денис мантуров
татьяна голикова
россия
здоровье - общество
правительство рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин при обсуждении вопросов мобильных медкомплексов для регионов заявил, что это дорогостоящее оборудование, но делать нужно все сразу, чтобы не было, как в русской пословице — "Скупой платит дважды".В ходе совещания президента с членами правительства Путин задал вопрос о том, как обстоит дело по дополнительному приобретению медицинских мобильных комплексов в 2021 году."Мы обсуждали этот вопрос по приобретению в 2021 году вот этих медицинских комплексов. Минпромторг оценивал такие возможности, мы еще пока не дообсуждали эту тему до конца, с точки зрения, в первую очередь, возможности промышленности, потому что медицинские комплексы — это более серьезное оснащение, более серьезная комплектация, а мы не предполагали мобильные комплексы только для цели вакцинации, мы как раз предполагали более широкое использование и возможность использования этих мобильных комплексов в малонаселенных и сельских населенных пунктах. Это, по сути, мини-амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, которые должны работать по приезде в субъекты", — рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.Второй важный аспект, который сейчас прорабатывается с Минпромторгом, добавила она, "это не только возможность произвести, но и возможность своевременно скомплектовать этот медицинский комплекс, имея в виду в первую очередь российское оборудование, его использование и использование импортного оборудования только в случае, если оно отсутствует на российском рынке"."Поэтому мы эту задачу перед собой поставили, мы вам ее дополнительно доложим, поскольку она более сложная, чем скорая медицинская помощь, где у нас уже есть опыт приобретения. И к моменту исполнения поручения вас проинформируем в окончательном виде", — ответила Голикова."Я просто хочу и Татьяне Алексеевне (Голиковой, вице-премьеру РФ. — Прим. ред.) сказать, и Денису Валентиновичу (Мантурову, министру промышленности и торговли РФ. — Прим. ред.) не забывать известную русскую пословицу: "Скупой платит дважды". Вот сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют из себя, как вы сейчас сказали и я понимаю это, более серьезное оборудование и более дорогостоящее. Лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды-трижды возвращаться к одной и той же теме и нервировать Антона Германовича (Силуанова, министра финансов РФ. — Прим. ред.) и все Министерство финансов", — сказал Путин.Президент призвал оценить возможности промышленности. "Я отдаю себе в этом отчет, прекрасно это понимаю, но лучше мобилизоваться сейчас — так, как это получалось в 2020 году по некоторым направлениям в связи с необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, — лучше сделать это сейчас, сделать комплексно, основательно и надолго", — подчеркнул Путин.
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РИА Новости
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денис мантуров, татьяна голикова, россия, здоровье - общество, правительство рф, владимир путин, общество
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
при обсуждении вопросов мобильных медкомплексов для регионов заявил, что это дорогостоящее оборудование, но делать нужно все сразу, чтобы не было, как в русской пословице — "Скупой платит дважды".
В ходе совещания президента с членами правительства Путин задал вопрос о том, как обстоит дело по дополнительному приобретению медицинских мобильных комплексов в 2021 году.
"Мы обсуждали этот вопрос по приобретению в 2021 году вот этих медицинских комплексов. Минпромторг
оценивал такие возможности, мы еще пока не дообсуждали эту тему до конца, с точки зрения, в первую очередь, возможности промышленности, потому что медицинские комплексы — это более серьезное оснащение, более серьезная комплектация, а мы не предполагали мобильные комплексы только для цели вакцинации, мы как раз предполагали более широкое использование и возможность использования этих мобильных комплексов в малонаселенных и сельских населенных пунктах. Это, по сути, мини-амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, которые должны работать по приезде в субъекты", — рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова
.
Второй важный аспект, который сейчас прорабатывается с Минпромторгом, добавила она, "это не только возможность произвести, но и возможность своевременно скомплектовать этот медицинский комплекс, имея в виду в первую очередь российское оборудование, его использование и использование импортного оборудования только в случае, если оно отсутствует на российском рынке".
"Поэтому мы эту задачу перед собой поставили, мы вам ее дополнительно доложим, поскольку она более сложная, чем скорая медицинская помощь, где у нас уже есть опыт приобретения. И к моменту исполнения поручения вас проинформируем в окончательном виде", — ответила Голикова.
"Я просто хочу и Татьяне Алексеевне (Голиковой, вице-премьеру РФ. — Прим. ред.) сказать, и Денису Валентиновичу (Мантурову
, министру промышленности и торговли РФ. — Прим. ред.) не забывать известную русскую пословицу: "Скупой платит дважды". Вот сейчас сделаете мобильные пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой же теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют из себя, как вы сейчас сказали и я понимаю это, более серьезное оборудование и более дорогостоящее. Лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды-трижды возвращаться к одной и той же теме и нервировать Антона Германовича (Силуанова, министра финансов РФ. — Прим. ред.) и все Министерство финансов
", — сказал Путин.
Президент призвал оценить возможности промышленности. "Я отдаю себе в этом отчет, прекрасно это понимаю, но лучше мобилизоваться сейчас — так, как это получалось в 2020 году по некоторым направлениям в связи с необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, — лучше сделать это сейчас, сделать комплексно, основательно и надолго", — подчеркнул Путин.