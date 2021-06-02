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Путин объяснил ограничения на использование маткапитала
Путин объяснил ограничения на использование маткапитала - РИА Новости, 02.06.2021
Путин объяснил ограничения на использование маткапитала
Все ограничения на использование маткапитала связаны с недопустимостью злоупотреблений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:22
2021-06-02T16:41
единая россия
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Все ограничения на использование маткапитала связаны с недопустимостью злоупотреблений, заявил президент России Владимир Путин.На встрече Путина с руководством "Единой России" и победителями праймериз председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая предложила разрешить использовать материнский капитал на ремонт квартир."А ремонт, ну, можно подумать, но только критерии очень всегда размыты. Надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, не будут ли эти деньги истрачены впустую. Понимаете, это ремонтные работы, так же, как и все строительные, там столько всяких манипуляций, неизвестно, хватит ли денег на этот ремонт. Только стоит его начать, ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить, как мы знаем. Поэтому здесь нужно быть внимательным и аккуратным. Хотя какие-то идеи по поводу эффективности использования этих средств будут востребованы", - добавил он.
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единая россия, россия, владимир путин, общество

Путин объяснил ограничения на использование маткапитала

16:22 02.06.2021 (обновлено: 16:41 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДевушка с детьми
Девушка с детьми - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Все ограничения на использование маткапитала связаны с недопустимостью злоупотреблений, заявил президент России Владимир Путин.
На встрече Путина с руководством "Единой России" и победителями праймериз председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая предложила разрешить использовать материнский капитал на ремонт квартир.

"Все ограничения, которые связаны с выплатой маткапитала, продиктованы только одним: ограничить возможности для злоупотребления и манипуляций с этими деньгами, с тем, чтобы люди могли полностью воспользоваться на наиболее важных направлениях этими средствами, которые выделяет государство", - сказал Путин.

"А ремонт, ну, можно подумать, но только критерии очень всегда размыты. Надо понимать, какой ремонт, почему он не делался, не будут ли эти деньги истрачены впустую. Понимаете, это ремонтные работы, так же, как и все строительные, там столько всяких манипуляций, неизвестно, хватит ли денег на этот ремонт. Только стоит его начать, ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить, как мы знаем. Поэтому здесь нужно быть внимательным и аккуратным. Хотя какие-то идеи по поводу эффективности использования этих средств будут востребованы", - добавил он.
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