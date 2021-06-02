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Рязанская область
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Власти Рязанской области помогут вузам в создании научного центра
Власти Рязанской области помогут вузам в создании научного центра - РИА Новости, 02.06.2021
Власти Рязанской области помогут вузам в создании научного центра
Власти Рязанской области совместно с федеральным центром помогут вузам региона наладить инфраструктуру трансфера технологий для создания инновационного... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:49
2021-06-02T17:49
рязанская область
россия
николай любимов
роскосмос
ростех
рязанская область
технологии
экономика
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РЯЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Власти Рязанской области совместно с федеральным центром помогут вузам региона наладить инфраструктуру трансфера технологий для создания инновационного научно-технологического центра, заявил губернатор Николай Любимов в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме.Любимов выступил спикером на дискуссионной сессии "Трансфер технологий из науки в бизнес: как управлять динамикой роста". Он рассказал о научном и промышленном потенциале Рязанской области, инструментах, которые применяются регионом для внедрения технологий в реальный сектор экономики.Губернатор отметил, что инновационный научно-технологический центр позволит устранить имеющиеся барьеры, будет способствовать развитию наукоемких производств, поддержке инноваций.По словам Любимова, инновационный научно-технологический центр через поддержку малых и средних инновационных предприятий, создание востребованной интеллектуальной собственности, через обеспечение маркетингового и юридического сопровождения новых проектов свяжет вузы, малые инновационные компании с крупными индустриальными партнерами. Многие из них сегодня как раз находятся в активном поиске направлений для новых инвестиций, в том числе в интересах решения задач по диверсификации оборонно-​промышленного комплекса."К проекту по созданию ИНТЦ присоединились высокотехнологичные региональные предприятия, которые входят в состав госкорпораций "Ростех", "Роскосмос", "Тактическое ракетное вооружение" и "Алмаз – Антей". Они поставляют на профильные рынки высокотехнологичную, зачастую уникальную продукцию, как раз созвучной тому, чем будет заниматься наш центр. Это лазерные и оптические технологии, средства связи, радиолокационное оборудование, робототехника, электроника, автоматизация производств и цифровых технологий", – пояснил Любимов.Он отметил, что одновременно подтвердили свою заинтересованность в проекте более 30 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это небольшие инновационные компании, сосредоточенные на одном-двух научно-технологических направлениях."База, которая создается в Рязанской области, призвана помочь нашим ученым, университетам получить такую специализированную и обеспечивающую инфраструктуру научно-технологической деятельности. ИНТЦ - это механизм синхронизации усилий науки, образования и бизнеса для создания гармоничной системы, поддерживающей развитие трансфера технологий", – отметил Любимов.По словам губернатора, для эффективной работы по развитию этой инфраструктуры нужны особые льготные условия, которые регион надеется создать при поддержке федерального центра.
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россия, николай любимов, роскосмос, ростех, рязанская область, технологии, экономика

Власти Рязанской области помогут вузам в создании научного центра

17:49 02.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Власти Рязанской области совместно с федеральным центром помогут вузам региона наладить инфраструктуру трансфера технологий для создания инновационного научно-технологического центра, заявил губернатор Николай Любимов в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме.
Любимов выступил спикером на дискуссионной сессии "Трансфер технологий из науки в бизнес: как управлять динамикой роста". Он рассказал о научном и промышленном потенциале Рязанской области, инструментах, которые применяются регионом для внедрения технологий в реальный сектор экономики.
"В наших ведущих университетах, которые занимаются исследовательской работой, имеют даже бизнес-инкубатор, мы давно наблюдаем активное движение к разработке технологий и их трансферу. Это Рязанский радиотехнический и Рязанский медицинский университеты, которым сегодня не хватает компетенций, площадей. Мы совместно с федеральным центром стараемся помочь нашим вузам наладить необходимую инфраструктуру в рамках создания Рязанского инновационного научно-технологического центра", – сказал Любимов.
Губернатор отметил, что инновационный научно-технологический центр позволит устранить имеющиеся барьеры, будет способствовать развитию наукоемких производств, поддержке инноваций.
По словам Любимова, инновационный научно-технологический центр через поддержку малых и средних инновационных предприятий, создание востребованной интеллектуальной собственности, через обеспечение маркетингового и юридического сопровождения новых проектов свяжет вузы, малые инновационные компании с крупными индустриальными партнерами. Многие из них сегодня как раз находятся в активном поиске направлений для новых инвестиций, в том числе в интересах решения задач по диверсификации оборонно-​промышленного комплекса.
"К проекту по созданию ИНТЦ присоединились высокотехнологичные региональные предприятия, которые входят в состав госкорпораций "Ростех", "Роскосмос", "Тактическое ракетное вооружение" и "Алмаз – Антей". Они поставляют на профильные рынки высокотехнологичную, зачастую уникальную продукцию, как раз созвучной тому, чем будет заниматься наш центр. Это лазерные и оптические технологии, средства связи, радиолокационное оборудование, робототехника, электроника, автоматизация производств и цифровых технологий", – пояснил Любимов.
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Он отметил, что одновременно подтвердили свою заинтересованность в проекте более 30 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это небольшие инновационные компании, сосредоточенные на одном-двух научно-технологических направлениях.
"База, которая создается в Рязанской области, призвана помочь нашим ученым, университетам получить такую специализированную и обеспечивающую инфраструктуру научно-технологической деятельности. ИНТЦ - это механизм синхронизации усилий науки, образования и бизнеса для создания гармоничной системы, поддерживающей развитие трансфера технологий", – отметил Любимов.
По словам губернатора, для эффективной работы по развитию этой инфраструктуры нужны особые льготные условия, которые регион надеется создать при поддержке федерального центра.
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Рязанская областьРоссияНиколай ЛюбимовРоскосмосРостехРязанская областьТехнологииЭкономика
 
 
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