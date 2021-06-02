https://ria.ru/20210602/lyubimov-1735307847.html

Власти Рязанской области помогут вузам в создании научного центра

Власти Рязанской области помогут вузам в создании научного центра - РИА Новости, 02.06.2021

Власти Рязанской области помогут вузам в создании научного центра

Власти Рязанской области совместно с федеральным центром помогут вузам региона наладить инфраструктуру трансфера технологий для создания инновационного... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T17:49

2021-06-02T17:49

2021-06-02T17:49

рязанская область

россия

николай любимов

роскосмос

ростех

рязанская область

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_0:145:2770:1703_1920x0_80_0_0_5db708efb26aff589b922f777d98e5d7.jpg

РЯЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Власти Рязанской области совместно с федеральным центром помогут вузам региона наладить инфраструктуру трансфера технологий для создания инновационного научно-технологического центра, заявил губернатор Николай Любимов в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме.Любимов выступил спикером на дискуссионной сессии "Трансфер технологий из науки в бизнес: как управлять динамикой роста". Он рассказал о научном и промышленном потенциале Рязанской области, инструментах, которые применяются регионом для внедрения технологий в реальный сектор экономики.Губернатор отметил, что инновационный научно-технологический центр позволит устранить имеющиеся барьеры, будет способствовать развитию наукоемких производств, поддержке инноваций.По словам Любимова, инновационный научно-технологический центр через поддержку малых и средних инновационных предприятий, создание востребованной интеллектуальной собственности, через обеспечение маркетингового и юридического сопровождения новых проектов свяжет вузы, малые инновационные компании с крупными индустриальными партнерами. Многие из них сегодня как раз находятся в активном поиске направлений для новых инвестиций, в том числе в интересах решения задач по диверсификации оборонно-​промышленного комплекса."К проекту по созданию ИНТЦ присоединились высокотехнологичные региональные предприятия, которые входят в состав госкорпораций "Ростех", "Роскосмос", "Тактическое ракетное вооружение" и "Алмаз – Антей". Они поставляют на профильные рынки высокотехнологичную, зачастую уникальную продукцию, как раз созвучной тому, чем будет заниматься наш центр. Это лазерные и оптические технологии, средства связи, радиолокационное оборудование, робототехника, электроника, автоматизация производств и цифровых технологий", – пояснил Любимов.Он отметил, что одновременно подтвердили свою заинтересованность в проекте более 30 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это небольшие инновационные компании, сосредоточенные на одном-двух научно-технологических направлениях."База, которая создается в Рязанской области, призвана помочь нашим ученым, университетам получить такую специализированную и обеспечивающую инфраструктуру научно-технологической деятельности. ИНТЦ - это механизм синхронизации усилий науки, образования и бизнеса для создания гармоничной системы, поддерживающей развитие трансфера технологий", – отметил Любимов.По словам губернатора, для эффективной работы по развитию этой инфраструктуры нужны особые льготные условия, которые регион надеется создать при поддержке федерального центра.

https://ria.ru/20210602/investsoglasheniya-1735238190.html

https://ria.ru/20210518/tekhnologii-1732850204.html

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай любимов, роскосмос, ростех, рязанская область, технологии, экономика