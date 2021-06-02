https://ria.ru/20210602/liviya-1735219721.html

Россию пригласили на конференцию по Ливии в Берлине

Россию пригласили на конференцию по Ливии в Берлине - РИА Новости, 02.06.2021

Россию пригласили на конференцию по Ливии в Берлине

, 2 июн - РИА Новости. Москва получила приглашение принять участие в конференции по Ливии в Берлине, которая запланирована на 23 июня, на уровне министра... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:50

2021-06-02T11:50

2021-06-02T11:50

россия

ян кубиш

михаил богданов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Москва получила приглашение принять участие в конференции по Ливии в Берлине, которая запланирована на 23 июня, на уровне министра иностранных дел, вопрос рассматривается, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Поступило приглашение, уровень министров иностранных дел. Сергей Викторович Лавров получил приглашение за двумя подписями - генсека ООН и министра иностранных дел ФРГ. Они приглашают в Берлин, 23 июня", - сказал Богданов, добавив, что конференция планируется очная."Сейчас вопрос участия решается. Конечно, РФ будет участвовать, все зависит от рабочего графика министра, но Россия будет представлена", - добавил замминистра.Москва не исключает, что на конференции по Ливии в Берлине, которая запланирована на 23 июня, могут быть приняты совместные документы, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Надо проанализировать, что произошло с того времени (первой конференции по Ливии в Берлине - ред.), конечно, налажен определённый политический межливийский процесс, создана временная власть, но проблем остаётся ещё много и требуется содействие международного сообщества", - сказал Богданов."Я думаю, что какое-то заявление (может быть принято - ред.), не знаю в какой форме. Сейчас мы ждём от инициаторов (информацию), от наших германских партнёров", - добавил замминистра.Кроме того, по его словам, спецпосланник генсека ООН по Ливии Ян Кубиш, который намерен посетить Москву на следующей неделе, также может привезти на переговоры "определённые идеи".Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пригласили государства и организации, участвующие в Берлинском процессе, на вторую Берлинскую конференцию по Ливии 23 июня в МИД в Берлине. Как ожидается, ливийское переходное правительство единства впервые примет участие в конференции.

https://ria.ru/20210530/liviya-1734778883.html

https://ria.ru/20210506/turtsiya-1731295587.html

https://ria.ru/20210415/liviya-1728477024.html

россия

берлин (город)

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россия, ян кубиш, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, берлин (город), в мире