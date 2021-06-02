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В Москве к 2024 году появятся 400 заправочных станций для электромобилей
В Москве к 2024 году появятся 400 заправочных станций для электромобилей - РИА Новости, 10.06.2021
В Москве к 2024 году появятся 400 заправочных станций для электромобилей
Еще 400 заправочных станций для электромобилей появятся в Москве к 2024 году, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-02T17:07
2021-06-02T17:07
2021-06-10T17:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Еще 400 заправочных станций для электромобилей появятся в Москве к 2024 году, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на сессии "Технологии электротранспорта: как инновации меняют мегаполис" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."На данный момент уже департаментом транспорта совместно с энергетиками уже создано 50 заправочных станций, конечно, это капля в море... Мы собираемся к 2024 году еще 400 заправочных станций, в том числе в Москве, создать для того, чтобы пользователям было безопасно и не страшно перемещаться", - рассказал Кульбачевский.Он отметил, что есть желание, что в Российской Федерации началось производство российских электромобилей. По мнению Кульбачевского, всё для этого есть."Самое главное для популяризации электромобилей - это реклама. У нас сейчас появляются в каршеринге уже электромобили, у нас электроавтобусы перемещаются по городу. Если еще таксомоторные компании будут вводить в свой парк постепенно электромобили, это будет определенной рекламой для пользователей, особенно каршеринга, то есть человек, несколько раз выбрав электрический автомобиль, для того, чтобы перемещаться по городу, поймет преимущества и что в конечном итоге это безопасно, не страшно, комфортно", - добавил он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, пмэф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости
. Еще 400 заправочных станций для электромобилей появятся в Москве к 2024 году, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский
на сессии "Технологии электротранспорта: как инновации меняют мегаполис" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"На данный момент уже департаментом транспорта совместно с энергетиками уже создано 50 заправочных станций, конечно, это капля в море... Мы собираемся к 2024 году еще 400 заправочных станций, в том числе в Москве, создать для того, чтобы пользователям было безопасно и не страшно перемещаться", - рассказал Кульбачевский.
Он отметил, что есть желание, что в Российской Федерации началось производство российских электромобилей. По мнению Кульбачевского, всё для этого есть.
"Самое главное для популяризации электромобилей - это реклама. У нас сейчас появляются в каршеринге уже электромобили, у нас электроавтобусы перемещаются по городу. Если еще таксомоторные компании будут вводить в свой парк постепенно электромобили, это будет определенной рекламой для пользователей, особенно каршеринга, то есть человек, несколько раз выбрав электрический автомобиль, для того, чтобы перемещаться по городу, поймет преимущества и что в конечном итоге это безопасно, не страшно, комфортно", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.