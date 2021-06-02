Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210602/lekarstva-1735339664.html
Мишустин подписал постановление о порядке ввоза лекарств
Мишустин подписал постановление о порядке ввоза лекарств - РИА Новости, 02.06.2021
Мишустин подписал постановление о порядке ввоза лекарств
Участники рынка с 1 сентября смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T22:37
2021-06-02T22:37
россия
евразийский экономический союз
здоровье - общество
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734485815_0:143:2684:1652_1920x0_80_0_0_e5206d3291894c66e34c913921f63266.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Участники рынка с 1 сентября смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг, сообщила пресс-служба кабмина.Отмечается, что новый порядок не распространяется на ввоз наркотических средств и психотропных веществ. Они регулируются другими нормативными актами."С 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. Это предусмотрено постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Документ разработан в связи с переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном виде, а также в целях гармонизации правил ввоза с нормами Евразийского экономического союза.На территорию евразийской экономической зоны разрешается ввозить лекарства, внесённые в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС или в соответствующий реестр страны-участницы союза. При ввозе необходимо соблюдать особые требования, которые установлены каждой страной, входящей в ЕАЭС, уточняется в сообщении.В России для ввоза медикаментов, за исключением отдельных случаев, нужно заключение министерства здравоохранения. Заявление на получение такого разрешения и результаты принятого решения регистрируются в специальном реестре, а сами документы подаются в электронной форме. Раньше участники рынка направляли документы через электронную форму на сайте Минздрава. Теперь этот сервис будет доступен на портале госуслуг.Разрешение, которое выдаёт Минздрав, будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Такой формат упростит и ускорит процесс оформления разрешений.
https://ria.ru/20210602/golikova-1735269467.html
https://ria.ru/20210602/sma-1735243520.html
https://ria.ru/20210602/lekarstva-1735200850.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734485815_0:36:2683:2048_1920x0_80_0_0_d324758b61e4c3f1cc88af4981081664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евразийский экономический союз, здоровье - общество, михаил мишустин

Мишустин подписал постановление о порядке ввоза лекарств

22:37 02.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин в национальном аэропорту "Минск"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Участники рынка с 1 сентября смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг, сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что новый порядок не распространяется на ввоз наркотических средств и психотропных веществ. Они регулируются другими нормативными актами.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
15:22
Голикова рассказала о планах производства стратегически важных лекарств
"С 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. Это предусмотрено постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Документ разработан в связи с переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном виде, а также в целях гармонизации правил ввоза с нормами Евразийского экономического союза.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
13:33
В Минздраве рассказали о закупках лекарств для детей со СМА
На территорию евразийской экономической зоны разрешается ввозить лекарства, внесённые в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС или в соответствующий реестр страны-участницы союза. При ввозе необходимо соблюдать особые требования, которые установлены каждой страной, входящей в ЕАЭС, уточняется в сообщении.
В России для ввоза медикаментов, за исключением отдельных случаев, нужно заключение министерства здравоохранения. Заявление на получение такого разрешения и результаты принятого решения регистрируются в специальном реестре, а сами документы подаются в электронной форме. Раньше участники рынка направляли документы через электронную форму на сайте Минздрава. Теперь этот сервис будет доступен на портале госуслуг.
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
10:08
Правительство утвердило новые правила дистанционной продажи лекарств
Разрешение, которое выдаёт Минздрав, будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Такой формат упростит и ускорит процесс оформления разрешений.
 
РоссияЕвразийский экономический союзЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Эксперты из США и ФРГ обсудили беспокойство по "Северному потоку — 2"
02:15Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
23:01Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию
22:45Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с эфира "60 минут"
22:42Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании
Лента новостейМолния