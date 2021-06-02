https://ria.ru/20210602/lekarstva-1735339664.html
Мишустин подписал постановление о порядке ввоза лекарств
Мишустин подписал постановление о порядке ввоза лекарств - РИА Новости, 02.06.2021
Мишустин подписал постановление о порядке ввоза лекарств
Участники рынка с 1 сентября смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T22:37
2021-06-02T22:37
2021-06-02T22:37
россия
евразийский экономический союз
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Участники рынка с 1 сентября смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг, сообщила пресс-служба кабмина.Отмечается, что новый порядок не распространяется на ввоз наркотических средств и психотропных веществ. Они регулируются другими нормативными актами."С 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. Это предусмотрено постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Документ разработан в связи с переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном виде, а также в целях гармонизации правил ввоза с нормами Евразийского экономического союза.На территорию евразийской экономической зоны разрешается ввозить лекарства, внесённые в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС или в соответствующий реестр страны-участницы союза. При ввозе необходимо соблюдать особые требования, которые установлены каждой страной, входящей в ЕАЭС, уточняется в сообщении.В России для ввоза медикаментов, за исключением отдельных случаев, нужно заключение министерства здравоохранения. Заявление на получение такого разрешения и результаты принятого решения регистрируются в специальном реестре, а сами документы подаются в электронной форме. Раньше участники рынка направляли документы через электронную форму на сайте Минздрава. Теперь этот сервис будет доступен на портале госуслуг.Разрешение, которое выдаёт Минздрав, будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Такой формат упростит и ускорит процесс оформления разрешений.
https://ria.ru/20210602/golikova-1735269467.html
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россия, евразийский экономический союз, здоровье - общество, михаил мишустин
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Участники рынка с 1 сентября смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию
через единый портал госуслуг, сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что новый порядок не распространяется на ввоз наркотических средств и психотропных веществ. Они регулируются другими нормативными актами.
"С 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. Это предусмотрено постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Документ разработан в связи с переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном виде, а также в целях гармонизации правил ввоза с нормами Евразийского экономического союза
.
На территорию евразийской экономической зоны разрешается ввозить лекарства, внесённые в Единый реестр зарегистрированных лекарственных средств ЕАЭС или в соответствующий реестр страны-участницы союза. При ввозе необходимо соблюдать особые требования, которые установлены каждой страной, входящей в ЕАЭС, уточняется в сообщении.
В России для ввоза медикаментов, за исключением отдельных случаев, нужно заключение министерства здравоохранения. Заявление на получение такого разрешения и результаты принятого решения регистрируются в специальном реестре, а сами документы подаются в электронной форме. Раньше участники рынка направляли документы через электронную форму на сайте Минздрава. Теперь этот сервис будет доступен на портале госуслуг.
Разрешение, которое выдаёт Минздрав, будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней. Такой формат упростит и ускорит процесс оформления разрешений.