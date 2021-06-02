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В Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса

В Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса - РИА Новости, 02.06.2021

В Раду внесли законопроект о легализации медицинского каннабиса

Группа депутатов Верховной рады Украины внесла на рассмотрение парламента законопроект о легализации медицинского каннабиса, соответствующий проект закона... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:53

2021-06-02T12:53

2021-06-02T12:53

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КИЕВ, 2 июн - РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады Украины внесла на рассмотрение парламента законопроект о легализации медицинского каннабиса, соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте парламента в среду.Президент Украины Владимир Зеленский инициировал в день местных выборов 25 октября прошлого года всеукраинский опрос по важным для страны темам. В отличие от референдума, результаты опроса не имели юридической силы и носили консультативный характер. Легализацию медицинского каннабиса тогда поддерживали 70% среди тех, кто участвовал в местных выборах и опросе, против выступил каждый четвертый опрошенный. Кабмин в начале апреля легализовал использование медицинского каннабиса в форме лекарств или для их изготовления, доступными будут три препарата.Авторами законопроекта выступили более 60 депутатов как от партии власти, так и оппозиции. На данный момент полный текст документа на сайте Рады отсутствует.По информации замглавы пропрезидентской фракции в Верховной раде "Слуга народа" Евгении Кравчук, внесенный законопроект подразумевает ограниченный, прозрачный и контролируемый оборот каннабиса на Украине и только в медицинских и научных целях."Что изменится после принятия законопроекта? Украинские пациенты, наконец, получат доступ к лечению и облегчению течения сложных заболеваний, что соответствует современной мировой практике; украинские ученые и фармацевтическая индустрия смогут проводить клинические испытания по международным стандартам, а развитие фармацевтической отрасли будет способствовать привлечению инвестиций в экономику", - написала Кравчук на своей странице в Facebook. По ее словам, приняв законопроект, Украина присоединится к 56 странам, которые используют коноплю в медицинских целях.Документ предполагает введение усиленного контроля за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях путем электронного реестра всех препаратов, отпуск исключительно по электронным рецептам от врача. Предполагается лицензирование любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса, введение надежной разрешительной системы, отчетности и представления информации контролирующим органам."Это сложная тема, которой легко манипулировать тем, кого обошла беда. Наш долг - быть с нашими гражданами не только в здоровье, когда они работают и платят налоги, но и в болезни - обеспечивая им достойное медицинское сопровождение. Надеюсь на поддержку коллег в сессионном зале", - написала депутат.Первой за использование марихуаны в медицинских целях на Украине выступила Ульяна Супрун, ранее исполнявшая обязанности министра здравоохранения. По ее словам, медицинская марихуана имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, в настоящее время разрешена во многих странах. Верховная рада ранее зарегистрировала на сайте петицию, призывающую разрешить использование марихуаны в научных и медицинских целях.

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/ucheniya-1735231683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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