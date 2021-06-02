https://ria.ru/20210602/kredity-1735208521.html

Госдума запретила кредиторам ставить за заемщика "галочки" в договорах

Госдума запретила кредиторам ставить за заемщика "галочки" в договорах - РИА Новости, 02.06.2021

Госдума запретила кредиторам ставить за заемщика "галочки" в договорах

Госдума приняла закон, запрещающий кредиторам без ведома заемщика проставлять в заранее напечатанных документах "крестики" или "галочки", означающие согласие с... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:01

2021-06-02T11:01

2021-06-02T11:02

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон, запрещающий кредиторам без ведома заемщика проставлять в заранее напечатанных документах "крестики" или "галочки", означающие согласие с условиями займа.Документ запрещает проставление кредитором отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования."Нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек оказывается вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика. Принятый нами закон защитит заемщиков от недобросовестных кредиторов", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.В связи с подобными случаями заемщики обращаются в Роспотребнадзор, который привлекает банки к административной ответственности, отмечая недопустимость подобных действий. Суды, рассматривая такие дела, также обращали внимание, что кредитные документы с заранее проставленными "галочками" не дают возможности клиенту впоследствии отказаться от дополнительных услуг – например, страхования.

https://ria.ru/20210520/kredit-1733062533.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, экономика