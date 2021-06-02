США и Запад требуют от Сербии признать независимость Косово, заявил Вучич
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
БЕЛГРАД, 2 июн – РИА Новости. США и Запад требуют от властей Сербии признания независимости самопровозглашенного Косово в открытой форме, заявил президент Сербии Александр Вучич.
В эти дни спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер и спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак проводят рабочий визит в регионе. Они заявили косовоалбанским властям, что те должны согласно договору с руководством Сербии сформировать сообщество сербских общин в крае. Вечером в среду Палмер и Лайчак ожидаются в Белграде, в четверг запланирована их встреча с Вучичем.
"США и западные силы требуют, чтобы Сербия признала Косово так или иначе. Они больше и не требуют, чтобы это было представлено в некой форме, но напрямую, с упоминанием взаимного признания. Не можете себе представить, насколько нам "не хватает" признания (косовского "премьера" Альбина Курти, потому что мы после этого наверняка "расцветем", - заявил Вучич на пресс-конференции в среду.
Представитель Евросоюза Лайчак ранее сообщил, что важнейшая цель их с коллегой из США визита в регион – организация в ближайшее время встречи косовского премьера Альбина) Курти и президента Сербии.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. В настоящее время диалог приостановлен.