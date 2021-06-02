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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735298407.html
В Кремле отреагировали на статью Times о смертности от COVID-19 в России
В Кремле отреагировали на статью Times о смертности от COVID-19 в России - РИА Новости, 02.06.2021
В Кремле отреагировали на статью Times о смертности от COVID-19 в России
В Кремле не стали комментировать публикацию Times о пересмотре в сторону повышения смертности от коронавируса в России, отметив, что на чем основаны выводы... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:08
2021-06-02T19:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
перу
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Кремле не стали комментировать публикацию Times о пересмотре в сторону повышения смертности от коронавируса в России, отметив, что на чем основаны выводы газеты – непонятно."Никак. Неясно, что это за анализ", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как бы в Кремле могли прокомментировать статью в британской газете.Times написала, что, согласно новому анализу, Россия входит в число стран, которые якобы значительно занизили уровень смертности от коронавируса. Анализ проводился после того, как Перу пересмотрела свои данные, чтобы показать, что она самая пострадавшая страна. Как пишет газета, так называемый избыточный уровень смертности в России намного выше, чем в большинстве других стран, и значительно превышает зарегистрированные показатели смертности от COVID-19, свидетельствуют статистические данные, собранные The Economist.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, перу

В Кремле отреагировали на статью Times о смертности от COVID-19 в России

17:08 02.06.2021 (обновлено: 19:55 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на Исторический музей и Кремль в Москве
Вид на Исторический музей и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В Кремле не стали комментировать публикацию Times о пересмотре в сторону повышения смертности от коронавируса в России, отметив, что на чем основаны выводы газеты – непонятно.
"Никак. Неясно, что это за анализ", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как бы в Кремле могли прокомментировать статью в британской газете.
Times написала, что, согласно новому анализу, Россия входит в число стран, которые якобы значительно занизили уровень смертности от коронавируса. Анализ проводился после того, как Перу пересмотрела свои данные, чтобы показать, что она самая пострадавшая страна. Как пишет газета, так называемый избыточный уровень смертности в России намного выше, чем в большинстве других стран, и значительно превышает зарегистрированные показатели смертности от COVID-19, свидетельствуют статистические данные, собранные The Economist.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковПеру
 
 
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