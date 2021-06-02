https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735296184.html
Комарова оценила ситуацию с COVID-19 в Югре
Комарова оценила ситуацию с COVID-19 в Югре - РИА Новости, 02.06.2021
Комарова оценила ситуацию с COVID-19 в Югре
Позитивные тенденции наблюдаются в ситуации с распространением COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:00
2021-06-02T17:00
2021-06-02T17:00
ханты-мансийский автономный округ
коронавирус в россии
ханты-мансийский автономный округ
здоровье - общество
наталья комарова
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Позитивные тенденции наблюдаются в ситуации с распространением COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.Уровень заболеваемости COVID-19 в автономном округе в динамике снижается с середины февраля, с тех пор число выявляемых за сутки случаев сократилось в три раза, до 45. С 1 апреля режим самоизоляции в регионе для граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер.По ее словам, снижение показателей летальности и ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Югре - это "хорошие новости для характеристики ситуации".Комарова также отметила, что четверть миллиона человек в автономном округе уже привились от COVID-19, препаратов для вакцинации достаточно."На 1 июня первым компонентом привито свыше 245 тысяч югорчан, при этом переболевших коронавирусом - больше 57 тысяч в абсолютных цифрах. Полностью завершили вакцинацию 166 тысяч человек. В наличии вакцины достаточно на этот день, работаем с населением, и те из югорчан, которые решили поставить прививку, имеют такую возможность", - добавила она.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210530/murashko-1734806480.html
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коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, здоровье - общество, наталья комарова, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости.
Позитивные тенденции наблюдаются в ситуации с распространением COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе
, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова
в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Уровень заболеваемости COVID-19 в автономном округе в динамике снижается с середины февраля, с тех пор число выявляемых за сутки случаев сократилось в три раза, до 45. С 1 апреля режим самоизоляции в регионе для граждан старше 65 лет, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями носит рекомендательный характер.
"Статистика и сами настроения югорчан говорят о том, что мы наблюдаем позитивные тенденции в вопросах, связанных с распространением этой инфекции. Она еще плохо изучена, вряд ли кто-то найдется, кто сможет на 100% прогнозировать ход развития событий. Но все, что требуется, мы в регионе выполняем", - сказала Комарова.
По ее словам, снижение показателей летальности и ежесуточно выявляемых случаев заражения коронавирусом в Югре - это "хорошие новости для характеристики ситуации".
Комарова также отметила, что четверть миллиона человек в автономном округе уже привились от COVID-19, препаратов для вакцинации достаточно.
"На 1 июня первым компонентом привито свыше 245 тысяч югорчан, при этом переболевших коронавирусом - больше 57 тысяч в абсолютных цифрах. Полностью завершили вакцинацию 166 тысяч человек. В наличии вакцины достаточно на этот день, работаем с населением, и те из югорчан, которые решили поставить прививку, имеют такую возможность", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ
.