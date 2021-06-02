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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735214453.html
В Москве за сутки госпитализировали 1065 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1065 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1065 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1065 человек с COVID-19, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:25
2021-06-02T11:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1065 человек с COVID-19, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели еще 2567 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 067 425. В Москве выявлены 2842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1065 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 60 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1065 человек с COVID-19

11:25 02.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1065 человек с COVID-19, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели еще 2567 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 067 425. В Москве выявлены 2842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1065 человек", - говорится в сообщении.
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1 июня, 14:13Распространение коронавируса
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Отмечается, что в столице скончались 60 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
 
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