https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735212746.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:18

2021-06-02T11:18

2021-06-02T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

чукотский автономный округ

здоровье - общество

республика тыва

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Еврейская автономная область - 0,02%, 3. Республика Тыва - 0,04%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210601/koronavirus-1735093858.html

россия

чукотский автономный округ

республика тыва

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2021

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коронавирус в россии, россия, чукотский автономный округ, здоровье - общество, республика тыва, общество