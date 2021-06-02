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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:18
2021-06-02T11:18
2021-06-02T11:18
распространение коронавируса
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чукотский автономный округ
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Еврейская автономная область - 0,02%, 3. Республика Тыва - 0,04%", - говорится в сообщении.
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