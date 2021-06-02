В России выявили 8832 новых случая COVID-19
11:16 02.06.2021 (обновлено: 12:43 02.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Днем ранее сообщалось о 9,5 тысячи инфицированных. Темп прироста снизился с 0,19 до 0,17 процента. Умерли 394 человека, выписались после лечения — 9020. Более чем у 13 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.
Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2842 (накануне было 3669), Санкт-Петербурге — 828, Подмосковье — 761, Ростовской области — 160, Нижегородской — 151, Воронежской — 137, Саратовской — 113, Иркутской — 110, Якутии — 100.
Минимальный показатель отмечен в Еврейской автономной области — один случай, в Ненецком автономном округе их два, а в Магаданской области — пять. Прироста заболеваемости нет только на Чукотке.
Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 090 249 человек, из них 122 267 умерли, 4 702 599 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 170,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 171 миллион. Свыше трех с половиной миллионов пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.