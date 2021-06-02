https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735212034.html

В России выявили 8832 новых случая COVID-19

В России выявили 8832 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021

В России выявили 8832 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 8832 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:16

2021-06-02T11:16

2021-06-02T12:43

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8832 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Днем ранее сообщалось о 9,5 тысячи инфицированных. Темп прироста снизился с 0,19 до 0,17 процента. Умерли 394 человека, выписались после лечения — 9020. Более чем у 13 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2842 (накануне было 3669), Санкт-Петербурге — 828, Подмосковье — 761, Ростовской области — 160, Нижегородской — 151, Воронежской — 137, Саратовской — 113, Иркутской — 110, Якутии — 100.Минимальный показатель отмечен в Еврейской автономной области — один случай, в Ненецком автономном округе их два, а в Магаданской области — пять. Прироста заболеваемости нет только на Чукотке.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 090 249 человек, из них 122 267 умерли, 4 702 599 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 170,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 171 миллион. Свыше трех с половиной миллионов пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.

https://ria.ru/20210601/vitamin-1735106087.html

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество