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В России выявили 8832 новых случая COVID-19
В России выявили 8832 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021
В России выявили 8832 новых случая COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 8832 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:16
2021-06-02T12:43
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8832 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Днем ранее сообщалось о 9,5 тысячи инфицированных. Темп прироста снизился с 0,19 до 0,17 процента. Умерли 394 человека, выписались после лечения — 9020. Более чем у 13 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2842 (накануне было 3669), Санкт-Петербурге — 828, Подмосковье — 761, Ростовской области — 160, Нижегородской — 151, Воронежской — 137, Саратовской — 113, Иркутской — 110, Якутии — 100.Минимальный показатель отмечен в Еврейской автономной области — один случай, в Ненецком автономном округе их два, а в Магаданской области — пять. Прироста заболеваемости нет только на Чукотке.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 090 249 человек, из них 122 267 умерли, 4 702 599 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 170,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 171 миллион. Свыше трех с половиной миллионов пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество

В России выявили 8832 новых случая COVID-19

11:16 02.06.2021 (обновлено: 12:43 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8832 случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
Днем ранее сообщалось о 9,5 тысячи инфицированных. Темп прироста снизился с 0,19 до 0,17 процента. Умерли 394 человека, выписались после лечения — 9020. Более чем у 13 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.
Больше всего заболевших зарегистрировали в Москве — 2842 (накануне было 3669), Санкт-Петербурге — 828, Подмосковье — 761, Ростовской области — 160, Нижегородской — 151, Воронежской — 137, Саратовской — 113, Иркутской — 110, Якутии — 100.
Минимальный показатель отмечен в Еврейской автономной области — один случай, в Ненецком автономном округе их два, а в Магаданской области — пять. Прироста заболеваемости нет только на Чукотке.
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Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 090 249 человек, из них 122 267 умерли, 4 702 599 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 170,4 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 171 миллион. Свыше трех с половиной миллионов пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.
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