https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735195741.html
В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при COVID-19
В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021
В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при COVID-19
Министерство здравоохранения 25 мая зарегистрировало ингаляционное лекарство "Лейтрагин". РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:27
2021-06-02T09:27
2021-06-02T10:13
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство здравоохранения 25 мая зарегистрировало ингаляционное лекарство "Лейтрагин"."Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение <...> коронавирусной инфекции", — сообщается на сайте разработчика — Федерального медико-биологического агентства. В августе прошлого года ФМБА получило сразу три патента в рамках разработки "Лейтрагина": о лечении COVID-19, о профилактике пневмонии и тяжелых осложнений, о применении в сочетании с другим лекарством. Создатели заявляли, что выявили новые свойства гексапептида. В итоге это первый и единственный в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который будут применять в практической медицине.
https://ria.ru/20210601/vitamin-1735106087.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), общество