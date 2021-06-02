В Калининграде начались съемки комедии "Хочу замуж" с Асмус и Биковичем
05:24 02.06.2021 (обновлено: 05:31 02.06.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"Фотография со съемок фильма "Хочу замуж"
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Калининграде стартовали съемки романтической комедии "Хочу замуж" с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем в главных ролях, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип".
В комедии расскажут об успешной тележурналистке Любе (Асмус), у которой в жизни идет все по плану. Она хорошо зарабатывает и собирается замуж за состоятельного мужчину по имени Роберт (Сергей Гилев). Однако все это неожиданно рушится, когда Любе приходится сделать звонок с номера случайного прохожего, которого зовут Сергей (Милош Бикович). После этой встречи в жизни героев начинается череда запутанных событий.
Режиссер фильма — Соня Карпунини, а продюсеры: Алена Кремер, Георгий Шабанов и Милош Бикович. Креативный продюсер ленты – Клим Шипенко ("Холоп", "Текст", "Декабрь").
"Четыре года мы пытались запустить проект — это был сложный путь, долгий кастинг. Нам хотелось найти актеров, которые очаруют и мужскую, и женскую аудитории. Но главное — будут хорошо чувствовать комедийный жанр и смогут воплотить наших героев, Сергея и Любу. Потом были поиски натуры в Калининградской области. Мы искали самые красивые локации, которые отвечали бы художественной концепции фильма. Это был интересный путь. Я всегда верила в проект и рада, что все случилось", — приводят слова Сони Карпуниной в пресс-службе.
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
Милош Бикович в образе Сергея
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Милош Бикович в образе Сергея
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
Кристина Асмусв роли успешной журналистки Любы
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Кристина Асмусв роли успешной журналистки Любы
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
1 из 2
Милош Бикович в образе Сергея
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
2 из 2
Кристина Асмусв роли успешной журналистки Любы
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
"Мы очень стараемся сделать интересный фильм для наших дорогих зрителей. Отдельное удовольствие мне приносит работа с Соней Карпуниной, как с режиссером, и Кристиной Асмус, — моим основным партнером. Уверен, с такой командой у нас получится отличное кино!" — поделился впечатлениями о работе Милош Бикович.
В пресс-службе киностудии отмечают, что съемки пройдут в Калининграде и Москве. Ожидается, что они продлятся до середины лета.
Премьера комедии "Хочу замуж" состоится в кинотеатрах 14 февраля 2022 года — в День святого Валентина.