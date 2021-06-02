https://ria.ru/20210602/komediya-1735073650.html

В Калининграде начались съемки комедии "Хочу замуж" с Асмус и Биковичем

В Калининграде начались съемки комедии "Хочу замуж" с Асмус и Биковичем - РИА Новости, 02.06.2021

В Калининграде начались съемки комедии "Хочу замуж" с Асмус и Биковичем

В Калининграде стартовали съемки романтической комедии "Хочу замуж" с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем в главных ролях, сообщили в пресс-службе кинокомпании... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T05:24

2021-06-02T05:24

2021-06-02T05:31

культура

милош бикович

кино и сериалы

новости культуры

кристина асмус

клим шипенко

централ партнершип

москва

калининград

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Калининграде стартовали съемки романтической комедии "Хочу замуж" с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем в главных ролях, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ Партнершип". В комедии расскажут об успешной тележурналистке Любе (Асмус), у которой в жизни идет все по плану. Она хорошо зарабатывает и собирается замуж за состоятельного мужчину по имени Роберт (Сергей Гилев). Однако все это неожиданно рушится, когда Любе приходится сделать звонок с номера случайного прохожего, которого зовут Сергей (Милош Бикович). После этой встречи в жизни героев начинается череда запутанных событий. Режиссер фильма — Соня Карпунини, а продюсеры: Алена Кремер, Георгий Шабанов и Милош Бикович. Креативный продюсер ленты – Клим Шипенко ("Холоп", "Текст", "Декабрь"). В пресс-службе киностудии отмечают, что съемки пройдут в Калининграде и Москве. Ожидается, что они продлятся до середины лета. Премьера комедии "Хочу замуж" состоится в кинотеатрах 14 февраля 2022 года — в День святого Валентина.

https://ria.ru/20210522/film-1733411006.html

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милош бикович, кино и сериалы, новости культуры, кристина асмус, клим шипенко, централ партнершип, москва, калининград