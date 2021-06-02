Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210602/knaysl-1735250395.html
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти"
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - РИА Новости, 02.06.2021
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти"
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров "Роснефти", указано в материалах компании. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:05
2021-06-02T14:05
россия
карин кнайсль
олег вьюгин
роснефть
австрия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155172/62/1551726286_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_cf2db6bc2c9871cb9df0d90099abcd0a.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров "Роснефти", указано в материалах компании.Новый состав совета директоров избран на годовом собрании акционеров компании. В совет вошли 11 человек.Из прошлого состава в новый не попал профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин.Остальные члены совета сохранили свои места. В качестве независимых директоров в новый состав, помимо Кнайсль, вошли исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток 2"), заместитель председателя совета директоров "Роснефти" Маттиас Варниг, глава правления компании Marcuard Holding Ltd Ханс-Йорг Рудлофф, а также председатель комитета акционеров Nord Stream AG (оператор газопровода "Северный поток") Герхард Шредер.Кроме того, в совет вошли министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин, экс-глава ВР Роберт Дадли, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, а также представитель катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид Аль Моханнади.Основным акционером "Роснефти" является государство, через "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA - 18,53%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.
https://ria.ru/20210118/rosneft-1593571347.html
россия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155172/62/1551726286_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_17e2cae77a7da3b3324adeeab3fea8ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, карин кнайсль, олег вьюгин, роснефть, австрия, экономика

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти"

14:05 02.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции
Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров "Роснефти", указано в материалах компании.
Новый состав совета директоров избран на годовом собрании акционеров компании. В совет вошли 11 человек.
Из прошлого состава в новый не попал профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин.
Остальные члены совета сохранили свои места. В качестве независимых директоров в новый состав, помимо Кнайсль, вошли исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток 2"), заместитель председателя совета директоров "Роснефти" Маттиас Варниг, глава правления компании Marcuard Holding Ltd Ханс-Йорг Рудлофф, а также председатель комитета акционеров Nord Stream AG (оператор газопровода "Северный поток") Герхард Шредер.
Кроме того, в совет вошли министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин, экс-глава ВР Роберт Дадли, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, а также представитель катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид Аль Моханнади.
Основным акционером "Роснефти" является государство, через "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA - 18,53%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 18:23
"Роснефть" стала лидером по капитализации в нефтегазовом секторе России
 
РоссияКарин КнайсльОлег ВьюгинРоснефтьАвстрияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
23:01Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию
22:45Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с эфира "60 минут"
22:42Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании
22:37Мишустин подписал постановление о порядке ввоза лекарств
Лента новостейМолния