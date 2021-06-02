https://ria.ru/20210602/knaysl-1735250395.html

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти"

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти" - РИА Новости, 02.06.2021

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров "Роснефти"

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров "Роснефти", указано в материалах компании. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:05

2021-06-02T14:05

2021-06-02T14:05

россия

карин кнайсль

олег вьюгин

роснефть

австрия

экономика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров "Роснефти", указано в материалах компании.Новый состав совета директоров избран на годовом собрании акционеров компании. В совет вошли 11 человек.Из прошлого состава в новый не попал профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин.Остальные члены совета сохранили свои места. В качестве независимых директоров в новый состав, помимо Кнайсль, вошли исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток 2"), заместитель председателя совета директоров "Роснефти" Маттиас Варниг, глава правления компании Marcuard Holding Ltd Ханс-Йорг Рудлофф, а также председатель комитета акционеров Nord Stream AG (оператор газопровода "Северный поток") Герхард Шредер.Кроме того, в совет вошли министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин, экс-глава ВР Роберт Дадли, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, а также представитель катарского суверенного фонда QIA Хамад Рашид Аль Моханнади.Основным акционером "Роснефти" является государство, через "Роснефтегаз" ему принадлежит 40,4% акций. Также у "Роснефти" есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA - 18,53%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании "РН-Нефтькапиталинвест" и "РН-Капитал" принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.

https://ria.ru/20210118/rosneft-1593571347.html

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россия, карин кнайсль, олег вьюгин, роснефть, австрия, экономика