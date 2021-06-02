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В Хабаровске девочка попала в больницу после падения с электроскутера

В Хабаровске девочка попала в больницу после падения с электроскутера - РИА Новости, 02.06.2021

В Хабаровске девочка попала в больницу после падения с электроскутера

Двенадцатилетняя девочка, катаясь на электроскутере в Хабаровске, столкнулась со сверстницей на велосипеде и получила серьезную травму черепа, сообщает в среду... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T09:04

2021-06-02T09:04

2021-06-02T09:04

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 2 июн - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, катаясь на электроскутере в Хабаровске, столкнулась со сверстницей на велосипеде и получила серьезную травму черепа, сообщает в среду прокуратура Хабаровского края."Около 17.00 часов во вторник, 1 июня, на территории, прилегающей к спортивной площадке арены "Ерофей" в Хабаровске во время катания на электроскутере и велосипеде столкнулись две несовершеннолетних. 12-летней девочке (каталась на арендованном скутере), причинен тяжкий вред здоровью. Ребенок доставлен в КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2" с перелом костей черепа, ушибом головного мозга", - сообщает ведомство.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, второй девочке, катавшейся на велосипеде, тоже 12 лет, обе были с родителями. Семья второй участницы инцидента не обращалась в больницу, получила ли та травмы и насколько они серьезны, неизвестно.Надзорное ведомство начало проверку собственника и арендодателя электросамокатов и скутеров на предмет соблюдения техники безопасности при сдаче в прокат и использовании инновационных средств передвижения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/topor-1734393289.html

хабаровск

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хабаровск, хабаровский край, происшествия