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В Хабаровске девочка попала в больницу после падения с электроскутера
В Хабаровске девочка попала в больницу после падения с электроскутера - РИА Новости, 02.06.2021
В Хабаровске девочка попала в больницу после падения с электроскутера
Двенадцатилетняя девочка, катаясь на электроскутере в Хабаровске, столкнулась со сверстницей на велосипеде и получила серьезную травму черепа, сообщает в среду... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:04
2021-06-02T09:04
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 2 июн - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, катаясь на электроскутере в Хабаровске, столкнулась со сверстницей на велосипеде и получила серьезную травму черепа, сообщает в среду прокуратура Хабаровского края."Около 17.00 часов во вторник, 1 июня, на территории, прилегающей к спортивной площадке арены "Ерофей" в Хабаровске во время катания на электроскутере и велосипеде столкнулись две несовершеннолетних. 12-летней девочке (каталась на арендованном скутере), причинен тяжкий вред здоровью. Ребенок доставлен в КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2" с перелом костей черепа, ушибом головного мозга", - сообщает ведомство.Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, второй девочке, катавшейся на велосипеде, тоже 12 лет, обе были с родителями. Семья второй участницы инцидента не обращалась в больницу, получила ли та травмы и насколько они серьезны, неизвестно.Надзорное ведомство начало проверку собственника и арендодателя электросамокатов и скутеров на предмет соблюдения техники безопасности при сдаче в прокат и использовании инновационных средств передвижения.
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хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровске девочка попала в больницу после падения с электроскутера

09:04 02.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАБАРОВСК, 2 июн - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка, катаясь на электроскутере в Хабаровске, столкнулась со сверстницей на велосипеде и получила серьезную травму черепа, сообщает в среду прокуратура Хабаровского края.
"Около 17.00 часов во вторник, 1 июня, на территории, прилегающей к спортивной площадке арены "Ерофей" в Хабаровске во время катания на электроскутере и велосипеде столкнулись две несовершеннолетних. 12-летней девочке (каталась на арендованном скутере), причинен тяжкий вред здоровью. Ребенок доставлен в КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2" с перелом костей черепа, ушибом головного мозга", - сообщает ведомство.
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Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, второй девочке, катавшейся на велосипеде, тоже 12 лет, обе были с родителями. Семья второй участницы инцидента не обращалась в больницу, получила ли та травмы и насколько они серьезны, неизвестно.
Надзорное ведомство начало проверку собственника и арендодателя электросамокатов и скутеров на предмет соблюдения техники безопасности при сдаче в прокат и использовании инновационных средств передвижения.
 
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