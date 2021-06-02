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В Казани можно вакцинироваться у станций метро
В Казани можно вакцинироваться у станций метро - РИА Новости, 02.06.2021
В Казани можно вакцинироваться у станций метро
Мобильные бригады врачей начали делать прививки от коронавируса у станций метро в Казани, сообщает министерство здравоохранения Татарстана. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T08:15
2021-06-02T08:15
2021-06-02T08:15
республика татарстан
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
казань
общество
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КАЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости. Мобильные бригады врачей начали делать прививки от коронавируса у станций метро в Казани, сообщает министерство здравоохранения Татарстана."В Казани с 1 июня мобильные бригады начали делать прививки от новой коронавирусной инфекции COVID-19 у входа в метро. Отныне желающие смогут привиться в таких пунктах даже во время дороги на работу. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС", - говорится в сообщении.Минздрав отмечает, что прививку можно будет сделать с 7.30 до 18.30 у девяти из одиннадцати станций метро. Мобильных бригад медиков не будет лишь у станций "Аметьево" и "Кремлевская".Ранее замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков сообщал, что в выходные врачи также готовы выезжать в садовые общества, чтобы сделать прививку от коронавируса дачникам.В настоящее время в Татарстане работает более 150 пунктов вакцинации от коронавируса, в том числе в нескольких торговых центрах. По данным на 1 июня прививку от коронавируса сделали около 364,9 тысячи жителей республики, в том числе вторую дозу получили свыше 262,4 тысячи человек.По данным оперативного штаба, Татарстан остаётся одним из регионов с наименьшими темпами роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В течение нескольких месяцев цифры заболеваемости держатся в республике на одном уровне. На 1 июня зарегистрировано 21 514 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 30. Выздоровели за весь период 18 544 человека, в том числе за минувшие сутки – 54. Умерли от COVID-19 в Татарстане 502 человека.
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/kazan-1735163199.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, казань, общество
КАЗАНЬ, 2 июн - РИА Новости.
Мобильные бригады врачей начали делать прививки от коронавируса у станций метро в Казани
, сообщает министерство здравоохранения Татарстана.
"В Казани с 1 июня мобильные бригады начали делать прививки от новой коронавирусной инфекции COVID-19 у входа в метро. Отныне желающие смогут привиться в таких пунктах даже во время дороги на работу. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС", - говорится в сообщении.
Минздрав отмечает, что прививку можно будет сделать с 7.30 до 18.30 у девяти из одиннадцати станций метро. Мобильных бригад медиков не будет лишь у станций "Аметьево" и "Кремлевская".
Ранее замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков сообщал, что в выходные врачи также готовы выезжать в садовые общества, чтобы сделать прививку от коронавируса дачникам.
В настоящее время в Татарстане работает более 150 пунктов вакцинации от коронавируса, в том числе в нескольких торговых центрах. По данным на 1 июня прививку от коронавируса сделали около 364,9 тысячи жителей республики, в том числе вторую дозу получили свыше 262,4 тысячи человек.
По данным оперативного штаба, Татарстан остаётся одним из регионов с наименьшими темпами роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В течение нескольких месяцев цифры заболеваемости держатся в республике на одном уровне. На 1 июня зарегистрировано 21 514 случаев заболевания COVID-19, из них за последние сутки – 30. Выздоровели за весь период 18 544 человека, в том числе за минувшие сутки – 54. Умерли от COVID-19 в Татарстане 502 человека.