https://ria.ru/20210602/kalvi-1735234524.html

Суд продлил запрет Калви выходить из дома по ночам

Суд продлил запрет Калви выходить из дома по ночам - РИА Новости, 02.06.2021

Суд продлил запрет Калви выходить из дома по ночам

Мещанский суд Москвы еще на три месяца продлил основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви запрет выходить из дома ночью, общаться со РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:50

2021-06-02T12:50

2021-06-02T13:31

россия

майкл калви

маркус эдерер

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы еще на три месяца продлил основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви запрет выходить из дома ночью, общаться со свидетелями и посещать банк "Восточный", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: продлить меру пресечения в виде запрета определенных действий", - огласила решение судья Анна Сокова. Такое же решение она приняла в отношении француза Филиппа Дельпаля и других фигурантов.По условиям меры пресечения, подсудимым запрещено выходить из дома ночью (защита просила разрешить им возвращаться домой не в восемь вечера, а в десять), общаться со свидетелями вне рамок рассмотрения дела, посещать здания Первого коллекторского бюро и банка "Восточный".Между тем ситуацию вокруг Baring Vostok сегодня упомянули на полях Петербургского международного экономического форума: посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил РИА Новости, что это дело "продолжает оказывать негативное влияние на деловой климат и доверие инвесторов". Он выразил мнение, что "коммерческие споры не должны рассматриваться в уголовных судах".Калви обвиняется в растрате 2,5 миллиардов рублей. Суд рассматривает его дело с декабря прошлого года, в настоящее время исследование доказательств обвинения закончено, очередь представлять свои доказательства перешла к защите.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group.Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ. Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.Никто из фигурантов этого дела вину не признает.

https://ria.ru/20210519/kalvi-1732996134.html

https://ria.ru/20210408/sudya-1727367085.html

https://ria.ru/20210224/delpal-1598776223.html

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россия, майкл калви, маркус эдерер, следственный комитет россии (ск рф)