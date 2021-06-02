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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210602/izyatie-1735279784.html
Двух сов, тигренка и 13 змей изъяли из незаконного оборота в Москве
Двух сов, тигренка и 13 змей изъяли из незаконного оборота в Москве - РИА Новости, 02.06.2021
Двух сов, тигренка и 13 змей изъяли из незаконного оборота в Москве
Двух сов, тигренка и 13 змей разных видов изъяла полиция в Москве с начала года из-за отсутствия документов об их происхождении, некоторых животных могут в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:11
2021-06-02T16:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
петербургский международный экономический форум (фонд)
антон кульбачевский
москва
пмэф
общество
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С.–ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Двух сов, тигренка и 13 змей разных видов изъяла полиция в Москве с начала года из-за отсутствия документов об их происхождении, некоторых животных могут в будущем передать в региональные зоопарки, сообщил РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Он напомнил, что в Москве существует два способа изъятия диких животных: по обращениям граждан, которые их обнаружили, и изъятие у физических или юридических лиц в случае отсутствия документов на животных. Изъятые особи попадают в центр передержки при департаменте, где им оказывают медицинскую помощь и проводят реабилитацию.Он отметил, что недавно из центра как раз выпускали около 30 птиц на территории Троицкого и Новомосковского округа."Мы планируем к передаче 13 змей и одного тигренка. Сейчас как раз отрабатываем эту тему, ведем переговоры", - добавил Кульбачевский, отвечая на вопрос, есть ли планы по передаче каких-то животных в зоопарки.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), антон кульбачевский, москва, пмэф, общество

Двух сов, тигренка и 13 змей изъяли из незаконного оборота в Москве

16:11 02.06.2021
 
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыСотрудники центра реабилитации диких животных выходили полуживого бенгальского тигрёнка, изъятого из незаконной продажи
Сотрудники центра реабилитации диких животных выходили полуживого бенгальского тигрёнка, изъятого из незаконной продажи - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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С.–ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Двух сов, тигренка и 13 змей разных видов изъяла полиция в Москве с начала года из-за отсутствия документов об их происхождении, некоторых животных могут в будущем передать в региональные зоопарки, сообщил РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Он напомнил, что в Москве существует два способа изъятия диких животных: по обращениям граждан, которые их обнаружили, и изъятие у физических или юридических лиц в случае отсутствия документов на животных. Изъятые особи попадают в центр передержки при департаменте, где им оказывают медицинскую помощь и проводят реабилитацию.
"В этом году было изъято полицией две особи совы из-за отсутствия документов о законности их происхождения, один тигренок и 13 змей различных видов. А всего у нас около 500 животных сейчас находятся в центре передержки. Если эти виды характерны для Российской Федерации, то мы их стараемся реабилитировать", - сказал Кульбачевский.
Он отметил, что недавно из центра как раз выпускали около 30 птиц на территории Троицкого и Новомосковского округа.
"Мы планируем к передаче 13 змей и одного тигренка. Сейчас как раз отрабатываем эту тему, ведем переговоры", - добавил Кульбачевский, отвечая на вопрос, есть ли планы по передаче каких-то животных в зоопарки.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетербургский международный экономический форум (фонд)Антон КульбачевскийМоскваПМЭФОбщество
 
 
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