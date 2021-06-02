https://ria.ru/20210602/izyatie-1735279784.html

Двух сов, тигренка и 13 змей изъяли из незаконного оборота в Москве

Двух сов, тигренка и 13 змей изъяли из незаконного оборота в Москве - РИА Новости, 02.06.2021

Двух сов, тигренка и 13 змей изъяли из незаконного оборота в Москве

Двух сов, тигренка и 13 змей разных видов изъяла полиция в Москве с начала года из-за отсутствия документов об их происхождении, некоторых животных могут в... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:11

2021-06-02T16:11

2021-06-02T16:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

петербургский международный экономический форум (фонд)

антон кульбачевский

москва

пмэф

общество

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С.–ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Двух сов, тигренка и 13 змей разных видов изъяла полиция в Москве с начала года из-за отсутствия документов об их происхождении, некоторых животных могут в будущем передать в региональные зоопарки, сообщил РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Он напомнил, что в Москве существует два способа изъятия диких животных: по обращениям граждан, которые их обнаружили, и изъятие у физических или юридических лиц в случае отсутствия документов на животных. Изъятые особи попадают в центр передержки при департаменте, где им оказывают медицинскую помощь и проводят реабилитацию.Он отметил, что недавно из центра как раз выпускали около 30 птиц на территории Троицкого и Новомосковского округа."Мы планируем к передаче 13 змей и одного тигренка. Сейчас как раз отрабатываем эту тему, ведем переговоры", - добавил Кульбачевский, отвечая на вопрос, есть ли планы по передаче каких-то животных в зоопарки.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210304/zhivotnye-1601258340.html

москва

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2021

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петербургский международный экономический форум (фонд), антон кульбачевский, москва, пмэф, общество