https://ria.ru/20210602/izrail-1735325724.html

Путин поздравил Герцога с избранием президентом Израиля

Путин поздравил Герцога с избранием президентом Израиля - РИА Новости, 02.06.2021

Путин поздравил Герцога с избранием президентом Израиля

Президент России Владимир Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием президентом Израиля, выразив надежду, что его деятельность будет способствовать развитию... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T19:31

2021-06-02T19:31

2021-06-02T19:41

ицхак герцог

владимир путин

израиль

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием президентом Израиля, выразив надежду, что его деятельность будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества.Сын шестого президента Израиля, председатель "Еврейского агентства" Ицхак Герцог 2 июня был избран 11-м президентом Израиля. Как сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ", за Герцога проголосовали 87 парламентариев, за лауреата Премии Израиля Мирьям Перец – 26."Уважаемый господин Герцог, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента. Российско-израильские отношения носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

https://ria.ru/20210602/prezident-1735304223.html

израиль

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ицхак герцог, владимир путин, израиль, в мире