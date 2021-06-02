https://ria.ru/20210602/izrail-1735325724.html
Путин поздравил Герцога с избранием президентом Израиля
Путин поздравил Герцога с избранием президентом Израиля - РИА Новости, 02.06.2021
Путин поздравил Герцога с избранием президентом Израиля
Президент России Владимир Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием президентом Израиля, выразив надежду, что его деятельность будет способствовать развитию... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T19:31
2021-06-02T19:31
2021-06-02T19:41
ицхак герцог
владимир путин
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735239516_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_dbae4d734333df6424c3d538f8b2d09a.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием президентом Израиля, выразив надежду, что его деятельность будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества.Сын шестого президента Израиля, председатель "Еврейского агентства" Ицхак Герцог 2 июня был избран 11-м президентом Израиля. Как сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ", за Герцога проголосовали 87 парламентариев, за лауреата Премии Израиля Мирьям Перец – 26."Уважаемый господин Герцог, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента. Российско-израильские отношения носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
https://ria.ru/20210602/prezident-1735304223.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735239516_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4950fe6dc58855a9630bca5742b19dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ицхак герцог, владимир путин, израиль, в мире