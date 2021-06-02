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Путин поздравил Герцога с избранием президентом Израиля
Путин поздравил Герцога с избранием президентом Израиля - РИА Новости, 02.06.2021
Путин поздравил Герцога с избранием президентом Израиля
Президент России Владимир Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием президентом Израиля, выразив надежду, что его деятельность будет способствовать развитию... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T19:31
2021-06-02T19:41
ицхак герцог
владимир путин
израиль
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием президентом Израиля, выразив надежду, что его деятельность будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества.Сын шестого президента Израиля, председатель "Еврейского агентства" Ицхак Герцог 2 июня был избран 11-м президентом Израиля. Как сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ", за Герцога проголосовали 87 парламентариев, за лауреата Премии Израиля Мирьям Перец – 26."Уважаемый господин Герцог, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента. Российско-израильские отношения носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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ицхак герцог, владимир путин, израиль, в мире

Путин поздравил Герцога с избранием президентом Израиля

19:31 02.06.2021 (обновлено: 19:41 02.06.2021)
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaИзраильский политик Ицхак Герцог
Израильский политик Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием президентом Израиля, выразив надежду, что его деятельность будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества.
Сын шестого президента Израиля, председатель "Еврейского агентства" Ицхак Герцог 2 июня был избран 11-м президентом Израиля. Как сообщает радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ", за Герцога проголосовали 87 парламентариев, за лауреата Премии Израиля Мирьям Перец – 26.
"Уважаемый господин Герцог, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания на пост президента. Российско-израильские отношения носят дружественный характер. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию многопланового и конструктивного двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в международных делах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Председатель Еврейского агентства Сохнут Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
17:29Религия и мировоззрение
Главный раввин Москвы прокомментировал избрание нового президента Израиля
 
Ицхак ГерцогВладимир ПутинИзраильВ мире
 
 
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