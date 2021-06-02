https://ria.ru/20210602/izbienie-1735207136.html

В Смоленске задержали мужчину, избившего до полусмерти незнакомую девушку

В Смоленске задержали мужчину, избившего до полусмерти незнакомую девушку - РИА Новости, 02.06.2021

В Смоленске задержали мужчину, избившего до полусмерти незнакомую девушку

В Смоленске задержали мужчину 1989 года рождения, который избил до потери сознания девушку, которая просто проходила мимо, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T10:50

2021-06-02T10:50

2021-06-02T16:18

смоленск

происшествия

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БРЯНСК, 2 июн — РИА Новости. В Смоленске задержали мужчину 1989 года рождения, который избил до потери сознания девушку, которая просто проходила мимо, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону Наталья Гуреева.Запись с камер видеонаблюдения появилась в социальных сетях. На ней видно, как молодой человек ударом кулака в голову сбивает с ног прохожую, после чего она падает. Злоумышленник уходит, а после возвращается и оттаскивает пострадавшую в угол здания и продолжает избивать. Сообщалось, что она пролежала без сознания до утра.Девушка, по словам Гуреевой, находится в больнице.Инцидент произошел более недели назад. Полиция 22 мая получила сообщение о госпитализации пострадавшей 1990 года рождения. На нее возле дома 7 по улице Нормандия — Неман напал неизвестный. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника.Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Мужчине грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

https://ria.ru/20210523/glaz-1733381859.html

смоленск

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2021

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Нападение на девушку в Смоленске. Запись камеры наблюдения Нападение на девушку в Смоленске. Запись камеры наблюдения 2021-06-02T10:50 true PT1M25S

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смоленск, происшествия