Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210602/italiya-1735203113.html
Путин поздравил президента Италии с Днем Республики
Путин поздравил президента Италии с Днем Республики - РИА Новости, 02.06.2021
Путин поздравил президента Италии с Днем Республики
Президент России Владимир Путин поздравил президента Италии Серджо Маттареллу с Днем Республики, отметив, что российско-итальянские отношения основываются на... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:26
2021-06-02T10:26
россия
серджо маттарелла
владимир путин
европа
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Италии Серджо Маттареллу с Днем Республики, отметив, что российско-итальянские отношения основываются на традициях дружбы и взаимного уважения."У российско-итальянских отношений многовековая история, множество точек соприкосновения, они основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин выразил уверенность, что развитие конструктивного диалога и партнерского взаимодействия стран по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в полной мере отвечало бы интересам народов России, Италии и всей Европы."Искренне желаю Вам, господин президент, доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Италии - благополучия и процветания", - говорится в телеграмме президента РФ.
https://ria.ru/20210520/energetika-1733095812.html
россия
европа
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, серджо маттарелла, владимир путин, европа, италия

Путин поздравил президента Италии с Днем Республики

10:26 02.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Италии Серджо Маттареллу с Днем Республики, отметив, что российско-итальянские отношения основываются на традициях дружбы и взаимного уважения.
"У российско-итальянских отношений многовековая история, множество точек соприкосновения, они основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в России Паскуале Терраччано - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 11:46
Посол Италии в Москве отметил роль России в энергетическом переходе
Путин выразил уверенность, что развитие конструктивного диалога и партнерского взаимодействия стран по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в полной мере отвечало бы интересам народов России, Италии и всей Европы.
"Искренне желаю Вам, господин президент, доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Италии - благополучия и процветания", - говорится в телеграмме президента РФ.
 
РоссияСерджо МаттареллаВладимир ПутинЕвропаИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
23:01Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию
22:45Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с эфира "60 минут"
22:42Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании
22:37Мишустин подписал постановление о порядке ввоза лекарств
22:33Протасевич рассказал, кто мог его "подставить"
Лента новостейМолния