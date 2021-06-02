https://ria.ru/20210602/italiya-1735203113.html

Путин поздравил президента Италии с Днем Республики

Путин поздравил президента Италии с Днем Республики - РИА Новости, 02.06.2021

Путин поздравил президента Италии с Днем Республики

Президент России Владимир Путин поздравил президента Италии Серджо Маттареллу с Днем Республики, отметив, что российско-итальянские отношения основываются на... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T10:26

2021-06-02T10:26

2021-06-02T10:26

россия

серджо маттарелла

владимир путин

европа

италия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Италии Серджо Маттареллу с Днем Республики, отметив, что российско-итальянские отношения основываются на традициях дружбы и взаимного уважения."У российско-итальянских отношений многовековая история, множество точек соприкосновения, они основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин выразил уверенность, что развитие конструктивного диалога и партнерского взаимодействия стран по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в полной мере отвечало бы интересам народов России, Италии и всей Европы."Искренне желаю Вам, господин президент, доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Италии - благополучия и процветания", - говорится в телеграмме президента РФ.

https://ria.ru/20210520/energetika-1733095812.html

россия

европа

италия

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россия, серджо маттарелла, владимир путин, европа, италия