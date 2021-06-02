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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210602/investsoglasheniya-1735238190.html
Рязанская область планирует подписать на ПМЭФ 12 инвестсоглашений
Рязанская область планирует подписать на ПМЭФ 12 инвестсоглашений - РИА Новости, 02.06.2021
Рязанская область планирует подписать на ПМЭФ 12 инвестсоглашений
Рязанская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 12 инвестиционных соглашений на сумму порядка 38 миллиардов... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:07
2021-06-02T13:07
рязанская область
николай любимов
петербургский международный экономический форум (фонд)
рязанская область
пмэф
экономика
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С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Рязанская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 12 инвестиционных соглашений на сумму порядка 38 миллиардов рублей, сказал губернатор Николай Любимов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.Он уточнил, что регион намерен также развивать отношения с другими субъектами. По словам губернатора, уже подписано соглашение с Орловской областью.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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николай любимов, петербургский международный экономический форум (фонд), рязанская область, пмэф, экономика

Рязанская область планирует подписать на ПМЭФ 12 инвестсоглашений

13:07 02.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Рязанская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 12 инвестиционных соглашений на сумму порядка 38 миллиардов рублей, сказал губернатор Николай Любимов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"Мы планируем подписать достаточно большое количество соглашений... Из них инвестиционных - 12, шесть правительством региона будет подписываться, шесть - корпорацией развития Рязанской области. Сумма заявленных инвестиций порядка 38 миллиардов рублей", — отметил Любимов.
Он уточнил, что регион намерен также развивать отношения с другими субъектами. По словам губернатора, уже подписано соглашение с Орловской областью.
"Также с правительством Санкт-Петербурга будем закреплять межрегиональное сотрудничество, план мероприятий конкретных... С Алтайским краем и правительством Калужской области", - уточнил глава Рязанской области.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовПетербургский международный экономический форум (фонд)Рязанская областьПМЭФЭкономика
 
 
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