Рязанская область планирует подписать на ПМЭФ 12 инвестсоглашений
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Рязанская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 12 инвестиционных соглашений на сумму порядка 38 миллиардов рублей, сказал губернатор Николай Любимов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"Мы планируем подписать достаточно большое количество соглашений... Из них инвестиционных - 12, шесть правительством региона будет подписываться, шесть - корпорацией развития Рязанской области. Сумма заявленных инвестиций порядка 38 миллиардов рублей", — отметил Любимов.
Он уточнил, что регион намерен также развивать отношения с другими субъектами. По словам губернатора, уже подписано соглашение с Орловской областью.
"Также с правительством Санкт-Петербурга будем закреплять межрегиональное сотрудничество, план мероприятий конкретных... С Алтайским краем и правительством Калужской области", - уточнил глава Рязанской области.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.