https://ria.ru/20210602/investsoglasheniya-1735238190.html

Рязанская область планирует подписать на ПМЭФ 12 инвестсоглашений

Рязанская область планирует подписать на ПМЭФ 12 инвестсоглашений - РИА Новости, 02.06.2021

Рязанская область планирует подписать на ПМЭФ 12 инвестсоглашений

Рязанская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 12 инвестиционных соглашений на сумму порядка 38 миллиардов... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:07

2021-06-02T13:07

2021-06-02T13:07

рязанская область

николай любимов

петербургский международный экономический форум (фонд)

рязанская область

пмэф

экономика

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С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Рязанская область планирует подписать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 12 инвестиционных соглашений на сумму порядка 38 миллиардов рублей, сказал губернатор Николай Любимов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.Он уточнил, что регион намерен также развивать отношения с другими субъектами. По словам губернатора, уже подписано соглашение с Орловской областью.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210526/lyubimov-1734320931.html

рязанская область

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николай любимов, петербургский международный экономический форум (фонд), рязанская область, пмэф, экономика