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Россия не намерена сокращать группировку инструкторов в ЦАР
Россия не намерена сокращать группировку инструкторов в ЦАР - РИА Новости, 02.06.2021
Россия не намерена сокращать группировку инструкторов в ЦАР
Москва не намерена сокращать группировку военных инструкторов в ЦАР после гибели трёх россиян, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:55
2021-06-02T11:55
2021-06-02T11:55
петербургский международный экономический форум
россия
михаил богданов
банги
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Москва не намерена сокращать группировку военных инструкторов в ЦАР после гибели трёх россиян, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Погибшие в Центральноафриканской Республике российские инструкторы оказывали помощь местным военным, которые сражались с боевиками, пытавшимися взять под контроль жизненно важную дорогу из Камеруна в столичный город Банги, рассказал ранее РИА Новости посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко. Дипломат сообщал, что власти республики уведомили посольство о гибели трех граждан РФ в результате подрыва мины. Всего погибли пять человек, в том числе двое полицейских ЦАР.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РИА Новости
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россия, михаил богданов, банги, цар, в мире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Москва не намерена сокращать группировку военных инструкторов в ЦАР после гибели трёх россиян, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Нет. Наши инструктора же там работают по просьбе руководства и структур правительственных и военных суверенного независимого государства - Центральноафриканской республики. Так что все зависит от их пожеланий, от их потребностей", - сказал Богданов журналистам на полях ПМЭФ.
Погибшие в Центральноафриканской Республике российские инструкторы оказывали помощь местным военным, которые сражались с боевиками, пытавшимися взять под контроль жизненно важную дорогу из Камеруна в столичный город Банги, рассказал ранее РИА Новости посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко. Дипломат сообщал, что власти республики уведомили посольство о гибели трех граждан РФ в результате подрыва мины. Всего погибли пять человек, в том числе двое полицейских ЦАР.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.