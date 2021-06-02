https://ria.ru/20210602/instruktory-1735220410.html

Россия не намерена сокращать группировку инструкторов в ЦАР

Россия не намерена сокращать группировку инструкторов в ЦАР - РИА Новости, 02.06.2021

Россия не намерена сокращать группировку инструкторов в ЦАР

Москва не намерена сокращать группировку военных инструкторов в ЦАР после гибели трёх россиян, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:55

2021-06-02T11:55

2021-06-02T11:55

петербургский международный экономический форум

россия

михаил богданов

банги

цар

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Москва не намерена сокращать группировку военных инструкторов в ЦАР после гибели трёх россиян, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Погибшие в Центральноафриканской Республике российские инструкторы оказывали помощь местным военным, которые сражались с боевиками, пытавшимися взять под контроль жизненно важную дорогу из Камеруна в столичный город Банги, рассказал ранее РИА Новости посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко. Дипломат сообщал, что власти республики уведомили посольство о гибели трех граждан РФ в результате подрыва мины. Всего погибли пять человек, в том числе двое полицейских ЦАР.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210531/tsar-1734962806.html

россия

банги

цар

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россия, михаил богданов, банги, цар, в мире