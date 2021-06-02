В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тему кибератак, про которую говорит американская сторона, хорошо было бы обсудить на саммите РФ и США в Женеве с учетом инициативы президента России Владимира Путина по восстановлению сотрудничества двух стран в сфере международной информационной безопасности, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"США хотят поднять тему кибератак на саммите в Женеве? Надеюсь, с учётом инициативы В. В. Путина по восстановлению сотрудничества РФ - США по международной информационной безопасности, которая так и осталась без ответа. Интересно было бы услышать реакцию Вашингтона", - написал Слуцкий в среду в своем микроблоге в Twitter.
В среду в ходе одного из публичных мероприятий президента США Джо Байдена спросили, планирует ли он ответные меры против России в связи с приписываемой ей причастностью к совершению кибератак на американские объекты. Последней из них, в частности, стала атака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS. Байден в ответ заявил, что "внимательно изучает" вопрос о возможных ответных мерах против России в связи с обвинениями в недавних кибератаках.
В сентябре прошлого года Владимир Путин заявил о том, что Россия призывает США дать ход российско-американскому экспертному диалогу по международной информбезопасности, "не делая его заложником политических разногласий". По словам президента РФ, меры по восстановлению работы двух стран в области международной информбезопасности направлены на повышение уровня доверия и безопасности.
Путин также обратился ко всем странам, включая США, с предложением "выйти на заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) друг против друга".