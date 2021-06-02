https://ria.ru/20210602/informbezopasnost-1735343330.html

В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности

В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности - РИА Новости, 02.06.2021

В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности

Тему кибератак, про которую говорит американская сторона, хорошо было бы обсудить на саммите РФ и США в Женеве с учетом инициативы президента России Владимира... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T23:45

2021-06-02T23:45

2021-06-02T23:45

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тему кибератак, про которую говорит американская сторона, хорошо было бы обсудить на саммите РФ и США в Женеве с учетом инициативы президента России Владимира Путина по восстановлению сотрудничества двух стран в сфере международной информационной безопасности, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В среду в ходе одного из публичных мероприятий президента США Джо Байдена спросили, планирует ли он ответные меры против России в связи с приписываемой ей причастностью к совершению кибератак на американские объекты. Последней из них, в частности, стала атака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS. Байден в ответ заявил, что "внимательно изучает" вопрос о возможных ответных мерах против России в связи с обвинениями в недавних кибератаках.В сентябре прошлого года Владимир Путин заявил о том, что Россия призывает США дать ход российско-американскому экспертному диалогу по международной информбезопасности, "не делая его заложником политических разногласий". По словам президента РФ, меры по восстановлению работы двух стран в области международной информбезопасности направлены на повышение уровня доверия и безопасности.Путин также обратился ко всем странам, включая США, с предложением "выйти на заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) друг против друга".

https://ria.ru/20210602/obvineniya-1735334442.html

https://ria.ru/20210602/ataka-1735197994.html

россия

женева (город)

сша

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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире