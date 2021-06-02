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В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности - РИА Новости, 02.06.2021
В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
Тему кибератак, про которую говорит американская сторона, хорошо было бы обсудить на саммите РФ и США в Женеве с учетом инициативы президента России Владимира... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T23:45
2021-06-02T23:45
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тему кибератак, про которую говорит американская сторона, хорошо было бы обсудить на саммите РФ и США в Женеве с учетом инициативы президента России Владимира Путина по восстановлению сотрудничества двух стран в сфере международной информационной безопасности, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В среду в ходе одного из публичных мероприятий президента США Джо Байдена спросили, планирует ли он ответные меры против России в связи с приписываемой ей причастностью к совершению кибератак на американские объекты. Последней из них, в частности, стала атака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS. Байден в ответ заявил, что "внимательно изучает" вопрос о возможных ответных мерах против России в связи с обвинениями в недавних кибератаках.В сентябре прошлого года Владимир Путин заявил о том, что Россия призывает США дать ход российско-американскому экспертному диалогу по международной информбезопасности, "не делая его заложником политических разногласий". По словам президента РФ, меры по восстановлению работы двух стран в области международной информбезопасности направлены на повышение уровня доверия и безопасности.Путин также обратился ко всем странам, включая США, с предложением "выйти на заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) друг против друга".
https://ria.ru/20210602/obvineniya-1735334442.html
https://ria.ru/20210602/ataka-1735197994.html
россия
женева (город)
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире

В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности

23:45 02.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тему кибератак, про которую говорит американская сторона, хорошо было бы обсудить на саммите РФ и США в Женеве с учетом инициативы президента России Владимира Путина по восстановлению сотрудничества двух стран в сфере международной информационной безопасности, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"США хотят поднять тему кибератак на саммите в Женеве? Надеюсь, с учётом инициативы В. В. Путина по восстановлению сотрудничества РФ - США по международной информационной безопасности, которая так и осталась без ответа. Интересно было бы услышать реакцию Вашингтона", - написал Слуцкий в среду в своем микроблоге в Twitter.

Президент США Джо Байден выступает в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
21:06
Байден прокомментировал обвинения в адрес России в кибератаках
В среду в ходе одного из публичных мероприятий президента США Джо Байдена спросили, планирует ли он ответные меры против России в связи с приписываемой ей причастностью к совершению кибератак на американские объекты. Последней из них, в частности, стала атака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS. Байден в ответ заявил, что "внимательно изучает" вопрос о возможных ответных мерах против России в связи с обвинениями в недавних кибератаках.
В сентябре прошлого года Владимир Путин заявил о том, что Россия призывает США дать ход российско-американскому экспертному диалогу по международной информбезопасности, "не делая его заложником политических разногласий". По словам президента РФ, меры по восстановлению работы двух стран в области международной информбезопасности направлены на повышение уровня доверия и безопасности.
Путин также обратился ко всем странам, включая США, с предложением "выйти на заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) друг против друга".
Свиноводческая ферма компании JBS в в Уортингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
09:43
В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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