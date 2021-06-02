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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210602/informatizatsiya-1735331089.html
Подмосковье стало лидером по информатизации государственных процессов
Подмосковье стало лидером по информатизации государственных процессов - РИА Новости, 02.06.2021
Подмосковье стало лидером по информатизации государственных процессов
Председатель Контрольно-счетной палаты Подмосковья Виктор Королихин рассказал, что Московская область стала лидером по информатизации всех процессов. В регионе... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T20:18
2021-06-02T20:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Председатель Контрольно-счетной палаты Подмосковья Виктор Королихин рассказал, что Московская область стала лидером по информатизации всех процессов. В регионе активно используют государственную автоматизированную информационную систему "Управление" (ГАСУ). Об этом сообщил телеканал "360"."Открытая часть ГАСУ обобщает всю информацию из других инфосистем. Информация, формируемая в ГАСУ, вручную не вводится, она выгружается из регионального электронного бюджета, из единой системы автоматизированного управления закупками и из портала исполнения контрактов", – отметил Королихин.Он объяснил, что, если контракт не исполняется в части обязательств поставщика, в систему придет оповещение из портала исполнения контрактов о запоздании. ГАСУ необходима для оперативного выполнения задач, которые вытекают из национальных и региональных проектов."Система постоянно дорабатывается, развивается. Задача — максимально все автоматизировать. Система работает в Московской области, она создавалась под нужны региона. Подмосковье идет в лидерах по информатизации всех процессов, надеюсь, что будет система востребована", – отметил Королихин.Отдельное внимание в системе уделяется контрактам на выполнение строительно-монтажных работ. Важной задачей является сформировать дорожную карту под каждый объект. Королихин уточнил, что при подписании документа приемки на портале информация никем не загружается, а появляется сама. Далее дата и сумма направляется в ГАСУ.Раньше документ подписывался на бумаге. После "информатизации" все данные формируются в системе.
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московская область (подмосковье)

Подмосковье стало лидером по информатизации государственных процессов

20:18 02.06.2021
 
CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Председатель Контрольно-счетной палаты Подмосковья Виктор Королихин рассказал, что Московская область стала лидером по информатизации всех процессов. В регионе активно используют государственную автоматизированную информационную систему "Управление" (ГАСУ). Об этом сообщил телеканал "360".
"Открытая часть ГАСУ обобщает всю информацию из других инфосистем. Информация, формируемая в ГАСУ, вручную не вводится, она выгружается из регионального электронного бюджета, из единой системы автоматизированного управления закупками и из портала исполнения контрактов", – отметил Королихин.
Он объяснил, что, если контракт не исполняется в части обязательств поставщика, в систему придет оповещение из портала исполнения контрактов о запоздании. ГАСУ необходима для оперативного выполнения задач, которые вытекают из национальных и региональных проектов.
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"Система постоянно дорабатывается, развивается. Задача — максимально все автоматизировать. Система работает в Московской области, она создавалась под нужны региона. Подмосковье идет в лидерах по информатизации всех процессов, надеюсь, что будет система востребована", – отметил Королихин.
Отдельное внимание в системе уделяется контрактам на выполнение строительно-монтажных работ. Важной задачей является сформировать дорожную карту под каждый объект. Королихин уточнил, что при подписании документа приемки на портале информация никем не загружается, а появляется сама. Далее дата и сумма направляется в ГАСУ.
Раньше документ подписывался на бумаге. После "информатизации" все данные формируются в системе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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