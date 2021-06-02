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Туризм
https://ria.ru/20210602/indoneziya-1735234136.html
Индонезия обсуждает открытие туристического коридора с Россией
Индонезия обсуждает открытие туристического коридора с Россией - РИА Новости, 02.06.2021
Индонезия обсуждает открытие туристического коридора с Россией
Правительство Индонезии обсуждает открытие туристических коридоров с семью странами, включая Россию, сообщает Jakarta Post. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:27
2021-06-02T14:27
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БАНГКОК, 2 июн — РИА Новости. Правительство Индонезии обсуждает открытие туристических коридоров с семью странами, включая Россию, сообщает Jakarta Post.Этот вопрос поднимали на закрытом совещании с послами Бельгии, Франции, России, Сингапура, Великобритании, Нидерландов и Вьетнама, заявил в среду министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Салахуддин Уно, слова которого приводит издание.Туристический коридор — это договоренность между двумя или более странами об обмене отдыхающими в период пандемии COVID-19, при которой путешествующие из этих государств могут въезжать по облегченной схеме, минуя некоторые ограничения, обязательные для других визитеров."Исходя из того, что ситуация с COVID-19 становится более управляемой, мы надеемся, что туристические коридоры можно будет применять уже через достаточно короткий промежуток времени", — сказал министр.Туристические коридоры предусматривают, что "въезжающие в страну туристы здоровы, будут выполнять все протоколы эпидемиологической безопасности", написал глава Минтуризма Индонезии в соцсети.По последним официальным данным, за весь период пандемии в Индонезии заболели коронавирусной инфекцией около 1,8 миллиона жителей, выздоровели почти 1,7 миллиона, скончались 50,7 тысячи.
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куда можно лететь, туристы, отдых, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, франция, бельгия, индонезия

Индонезия обсуждает открытие туристического коридора с Россией

14:27 02.06.2021
 
© РИА Новости / Мария СеливановаХрам Улун Дану на озере Бератан. Бали
Храм Улун Дану на озере Бератан. Бали - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
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БАНГКОК, 2 июн — РИА Новости. Правительство Индонезии обсуждает открытие туристических коридоров с семью странами, включая Россию, сообщает Jakarta Post.
Этот вопрос поднимали на закрытом совещании с послами Бельгии, Франции, России, Сингапура, Великобритании, Нидерландов и Вьетнама, заявил в среду министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Салахуддин Уно, слова которого приводит издание.
Туристический коридор — это договоренность между двумя или более странами об обмене отдыхающими в период пандемии COVID-19, при которой путешествующие из этих государств могут въезжать по облегченной схеме, минуя некоторые ограничения, обязательные для других визитеров.
"Исходя из того, что ситуация с COVID-19 становится более управляемой, мы надеемся, что туристические коридоры можно будет применять уже через достаточно короткий промежуток времени", — сказал министр.
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Туристические коридоры предусматривают, что "въезжающие в страну туристы здоровы, будут выполнять все протоколы эпидемиологической безопасности", написал глава Минтуризма Индонезии в соцсети.
По последним официальным данным, за весь период пандемии в Индонезии заболели коронавирусной инфекцией около 1,8 миллиона жителей, выздоровели почти 1,7 миллиона, скончались 50,7 тысячи.
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