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На Украине предложили упростить получение гражданства для ряда россиян
На Украине предложили упростить получение гражданства для ряда россиян - РИА Новости, 02.06.2021
На Украине предложили упростить получение гражданства для ряда россиян
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил и направил в Верховную раду законопроект, упрощающий получение гражданства для россиян, которые... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:35
2021-06-02T15:35
россия
москва
киев
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политика
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КИЕВ, 2 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил и направил в Верховную раду законопроект, упрощающий получение гражданства для россиян, которые подверглись "преследованиям из-за политических убеждений", и других иностранцев, которые, в том числе, служат в украинских вооруженных силах и воевали в Донбассе."Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений, и иностранцам и лицам без гражданства, которые в установленном законодательством порядке проходили или проходят воинскую службу по контракту в вооруженных силах и/или принимали непосредственное участие в антитеррористической операции (в Донбассе – ред.)", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на сайте правительства.Законопроект направлен на урегулирование вопроса возможности подачи декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о приобретении гражданства Украины. Также законопроект предусматривает ряд технических правок, направленных на упрощение процедуры приобретения гражданства.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, москва, киев, украина, политика

На Украине предложили упростить получение гражданства для ряда россиян

15:35 02.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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КИЕВ, 2 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил и направил в Верховную раду законопроект, упрощающий получение гражданства для россиян, которые подверглись "преследованиям из-за политических убеждений", и других иностранцев, которые, в том числе, служат в украинских вооруженных силах и воевали в Донбассе.
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"Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений, и иностранцам и лицам без гражданства, которые в установленном законодательством порядке проходили или проходят воинскую службу по контракту в вооруженных силах и/или принимали непосредственное участие в антитеррористической операции (в Донбассе – ред.)", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на сайте правительства.
Законопроект направлен на урегулирование вопроса возможности подачи декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о приобретении гражданства Украины. Также законопроект предусматривает ряд технических правок, направленных на упрощение процедуры приобретения гражданства.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
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