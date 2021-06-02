На Украине предложили упростить получение гражданства для ряда россиян
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
КИЕВ, 2 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил и направил в Верховную раду законопроект, упрощающий получение гражданства для россиян, которые подверглись "преследованиям из-за политических убеждений", и других иностранцев, которые, в том числе, служат в украинских вооруженных силах и воевали в Донбассе.
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"Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений, и иностранцам и лицам без гражданства, которые в установленном законодательством порядке проходили или проходят воинскую службу по контракту в вооруженных силах и/или принимали непосредственное участие в антитеррористической операции (в Донбассе – ред.)", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на сайте правительства.
Законопроект направлен на урегулирование вопроса возможности подачи декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о приобретении гражданства Украины. Также законопроект предусматривает ряд технических правок, направленных на упрощение процедуры приобретения гражданства.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.