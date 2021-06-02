https://ria.ru/20210602/grazhdanstvo-1735272058.html

На Украине предложили упростить получение гражданства для ряда россиян

На Украине предложили упростить получение гражданства для ряда россиян - РИА Новости, 02.06.2021

На Украине предложили упростить получение гражданства для ряда россиян

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил и направил в Верховную раду законопроект, упрощающий получение гражданства для россиян, которые... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:35

2021-06-02T15:35

2021-06-02T15:35

россия

москва

киев

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155314/82/1553148272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2a94b95e1d7d4745d73af7347b95804.jpg

КИЕВ, 2 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил и направил в Верховную раду законопроект, упрощающий получение гражданства для россиян, которые подверглись "преследованиям из-за политических убеждений", и других иностранцев, которые, в том числе, служат в украинских вооруженных силах и воевали в Донбассе."Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, которые подверглись преследованиям из-за политических убеждений, и иностранцам и лицам без гражданства, которые в установленном законодательством порядке проходили или проходят воинскую службу по контракту в вооруженных силах и/или принимали непосредственное участие в антитеррористической операции (в Донбассе – ред.)", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на сайте правительства.Законопроект направлен на урегулирование вопроса возможности подачи декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о приобретении гражданства Украины. Также законопроект предусматривает ряд технических правок, направленных на упрощение процедуры приобретения гражданства.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210411/ukraina-1727779006.html

россия

москва

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, киев, украина, политика