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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210602/gomer-1735205549.html
Херасков. Русский Гомер-просветитель ХVIII века
Херасков. Русский Гомер-просветитель ХVIII века - РИА Новости, 02.06.2021
Херасков. Русский Гомер-просветитель ХVIII века
Писатель-гора, создатель бесконечного количества произведений во всех жанрах. Автор национально-героической поэмы "Россиада". Благородная фигура русского просвещения. Идеолог либерального самодержавия. Как масон, противник монашества подвергается не раз опале, однако достигает высоких чинов, становится успешным ректором московского университета.
2021-06-02T14:00
2021-06-02T14:00
подкаст "заговор классиков"
культура
россия
подкаст
российская империя
виктор ерофеев
литература
история
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Херасков. Русский Гомер-просветитель ХVIII века
Писатель-гора, создатель бесконечного количества произведений во всех жанрах. Автор национально-героической поэмы "Россиада". Благородная фигура русского просвещения. Идеолог либерального самодержавия. Как масон, противник монашества подвергается не раз опале, однако достигает высоких чинов, становится успешным ректором московского университета.
audio/mpeg
Херасков. Русский Гомер-просветитель ХVIII века
Писатель-гора, создатель бесконечного количества произведений во всех жанрах. Автор национально-героической поэмы "Россиада". Благородная фигура русского просвещения. Идеолог либерального самодержавия. Как масон, противник монашества подвергается не раз опале, однако достигает высоких чинов, становится успешным ректором московского университета.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, культура, россия, подкаст, российская империя, виктор ерофеев, литература, история, образование - общество

Херасков. Русский Гомер-просветитель ХVIII века

14:00 02.06.2021
 
Подкаст "Заговор классиков"
Херасков. Русский Гомер-просветитель ХVIII века
14:00
Читать ria.ru в
Писатель-гора, создатель бесконечного количества произведений во всех жанрах. Автор национально-героической поэмы "Россиада". Благородная фигура русского просвещения. Идеолог либерального самодержавия. Как масон, противник монашества подвергается не раз опале, однако достигает высоких чинов, становится успешным ректором московского университета.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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