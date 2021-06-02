https://ria.ru/20210602/golosovanie-1735214618.html

Карелин рассказал о жалобах по итогам праймериз "Единой России"

Карелин рассказал о жалобах по итогам праймериз "Единой России" - РИА Новости, 02.06.2021

Карелин рассказал о жалобах по итогам праймериз "Единой России"

По итогам предварительного голосования "Единой России" поступило 98 жалоб, почти все они были рассмотрены и признаны немотивированными, на рассмотрении осталась РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:26

2021-06-02T11:26

2021-06-02T11:26

россия

александр карелин

единая россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/47/1555334770_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_d6d7cf602795b0051dcbb454843176bf.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. По итогам предварительного голосования "Единой России" поступило 98 жалоб, почти все они были рассмотрены и признаны немотивированными, на рассмотрении осталась одна жалоба, председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин."Второй вопрос - это рассмотрение жалоб. Если говорить об общей конструкции - 98 жалоб поступило во все уровни оргкомитетов - это региональные, и к нам непосредственно, то, что касалось нашей сферы ответственности - это 11 жалоб... Все рассмотрены, не все мотивированы, сразу признаюсь", - сказал Карелин на заседании федерального организационного комитета, на котором подводятся итоги предварительного голосования "Единой России"."Где-то жалуются на невозможность посчитать на участках счетных, но когда смотрим дату и время подачи, то есть это происходит в период, когда еще участок работал вовсю - 17 часов, 16. То есть жалобщики просто не понимают, что все это можно сделать после 20 часов, когда начинается подсчет, когда комиссия счетная приступила непосредственно к свои обязательствам", - пояснил он.По словам Карелина, на сегодняшний день осталась "одна жалоба на рассмотрении"."Сразу могу сказать, мы ее в конфликтную комиссию уже передали, у нас есть время до съезда, до 19 числа и будет проведена работа и уже к съезду мы подготовим мотивированное решение, которое позволит уже на съезде председателю партии определится и по этому округу, кто будет нашим соискателем. Сейчас мы не берем на себя решений сложных, не отменяем, ну и в общем-то тоже попрошу вас за это решение проголосовать, потому что все остальные жалобы рассмотрены, и по ним нам не нужно принимать ни сложных, ни простых решений", - отметил он.Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая. По данным оргкомитета, около 12 миллионов избирателей сделали свой выбор среди заявившихся кандидатов. Итоговые перечни участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня.

https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734947050.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр карелин, единая россия, политика