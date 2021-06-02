Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210602/golosovanie-1735214618.html
Карелин рассказал о жалобах по итогам праймериз "Единой России"
Карелин рассказал о жалобах по итогам праймериз "Единой России" - РИА Новости, 02.06.2021
Карелин рассказал о жалобах по итогам праймериз "Единой России"
По итогам предварительного голосования "Единой России" поступило 98 жалоб, почти все они были рассмотрены и признаны немотивированными, на рассмотрении осталась РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:26
2021-06-02T11:26
россия
александр карелин
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/47/1555334770_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_d6d7cf602795b0051dcbb454843176bf.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. По итогам предварительного голосования "Единой России" поступило 98 жалоб, почти все они были рассмотрены и признаны немотивированными, на рассмотрении осталась одна жалоба, председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин."Второй вопрос - это рассмотрение жалоб. Если говорить об общей конструкции - 98 жалоб поступило во все уровни оргкомитетов - это региональные, и к нам непосредственно, то, что касалось нашей сферы ответственности - это 11 жалоб... Все рассмотрены, не все мотивированы, сразу признаюсь", - сказал Карелин на заседании федерального организационного комитета, на котором подводятся итоги предварительного голосования "Единой России"."Где-то жалуются на невозможность посчитать на участках счетных, но когда смотрим дату и время подачи, то есть это происходит в период, когда еще участок работал вовсю - 17 часов, 16. То есть жалобщики просто не понимают, что все это можно сделать после 20 часов, когда начинается подсчет, когда комиссия счетная приступила непосредственно к свои обязательствам", - пояснил он.По словам Карелина, на сегодняшний день осталась "одна жалоба на рассмотрении"."Сразу могу сказать, мы ее в конфликтную комиссию уже передали, у нас есть время до съезда, до 19 числа и будет проведена работа и уже к съезду мы подготовим мотивированное решение, которое позволит уже на съезде председателю партии определится и по этому округу, кто будет нашим соискателем. Сейчас мы не берем на себя решений сложных, не отменяем, ну и в общем-то тоже попрошу вас за это решение проголосовать, потому что все остальные жалобы рассмотрены, и по ним нам не нужно принимать ни сложных, ни простых решений", - отметил он.Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая. По данным оргкомитета, около 12 миллионов избирателей сделали свой выбор среди заявившихся кандидатов. Итоговые перечни участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня.
https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734947050.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155533/47/1555334770_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_2a1af5e0963d3c6044fc0bc6f12357c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр карелин, единая россия, политика

Карелин рассказал о жалобах по итогам праймериз "Единой России"

11:26 02.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТрехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин на сессии "Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход" в рамках ПМЭФ-2019
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках ПМЭФ-2019 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. По итогам предварительного голосования "Единой России" поступило 98 жалоб, почти все они были рассмотрены и признаны немотивированными, на рассмотрении осталась одна жалоба, председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.
"Второй вопрос - это рассмотрение жалоб. Если говорить об общей конструкции - 98 жалоб поступило во все уровни оргкомитетов - это региональные, и к нам непосредственно, то, что касалось нашей сферы ответственности - это 11 жалоб... Все рассмотрены, не все мотивированы, сразу признаюсь", - сказал Карелин на заседании федерального организационного комитета, на котором подводятся итоги предварительного голосования "Единой России".
"Где-то жалуются на невозможность посчитать на участках счетных, но когда смотрим дату и время подачи, то есть это происходит в период, когда еще участок работал вовсю - 17 часов, 16. То есть жалобщики просто не понимают, что все это можно сделать после 20 часов, когда начинается подсчет, когда комиссия счетная приступила непосредственно к свои обязательствам", - пояснил он.
По словам Карелина, на сегодняшний день осталась "одна жалоба на рассмотрении".
"Сразу могу сказать, мы ее в конфликтную комиссию уже передали, у нас есть время до съезда, до 19 числа и будет проведена работа и уже к съезду мы подготовим мотивированное решение, которое позволит уже на съезде председателю партии определится и по этому округу, кто будет нашим соискателем. Сейчас мы не берем на себя решений сложных, не отменяем, ну и в общем-то тоже попрошу вас за это решение проголосовать, потому что все остальные жалобы рассмотрены, и по ним нам не нужно принимать ни сложных, ни простых решений", - отметил он.
Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая. По данным оргкомитета, около 12 миллионов избирателей сделали свой выбор среди заявившихся кандидатов. Итоговые перечни участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня.
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 15:25
В "Единой России" подвели первые итоги праймериз
 
РоссияАлександр КарелинЕдиная РоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
23:01Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию
22:45Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с эфира "60 минут"
22:42Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании
22:37Мишустин подписал постановление о порядке ввоза лекарств
22:33Протасевич рассказал, кто мог его "подставить"
Лента новостейМолния