https://ria.ru/20210602/golikova-1735269467.html
Голикова рассказала о планах производства стратегически важных лекарств
Голикова рассказала о планах производства стратегически важных лекарств - РИА Новости, 02.06.2021
Голикова рассказала о планах производства стратегически важных лекарств
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году в РФ планируется производить 65% объема стратегически важных лекарств, к 2030 году - 80%. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:22
2021-06-02T15:22
2021-06-02T15:33
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519406_0:297:2962:1963_1920x0_80_0_0_9db3afb9a5b621783b89520e073b5fc4.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году в РФ планируется производить 65% объема стратегически важных лекарств, к 2030 году - 80%."Ставим для себя задачи к 2024 году по стратегически важным лекарственным препаратам выйти на 65% производства по полному циклу, а к 2030 году – на 80% производства препаратов по полному циклу", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Она отметила, что соответствующий перечень стратегически важных препаратов правительством утвержден.
https://ria.ru/20210602/sma-1735243520.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519406_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_20e279be9488e5e0b71adc04750ae7f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, россия