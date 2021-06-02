https://ria.ru/20210602/golikova-1735269467.html

Голикова рассказала о планах производства стратегически важных лекарств

Голикова рассказала о планах производства стратегически важных лекарств - РИА Новости, 02.06.2021

Голикова рассказала о планах производства стратегически важных лекарств

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году в РФ планируется производить 65% объема стратегически важных лекарств, к 2030 году - 80%. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:22

2021-06-02T15:22

2021-06-02T15:33

здоровье - общество

татьяна голикова

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году в РФ планируется производить 65% объема стратегически важных лекарств, к 2030 году - 80%."Ставим для себя задачи к 2024 году по стратегически важным лекарственным препаратам выйти на 65% производства по полному циклу, а к 2030 году – на 80% производства препаратов по полному циклу", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Она отметила, что соответствующий перечень стратегически важных препаратов правительством утвержден.

https://ria.ru/20210602/sma-1735243520.html

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2021

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здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, россия