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Голикова рассказала о планах производства стратегически важных лекарств
Голикова рассказала о планах производства стратегически важных лекарств - РИА Новости, 02.06.2021
Голикова рассказала о планах производства стратегически важных лекарств
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году в РФ планируется производить 65% объема стратегически важных лекарств, к 2030 году - 80%. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:22
2021-06-02T15:33
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году в РФ планируется производить 65% объема стратегически важных лекарств, к 2030 году - 80%."Ставим для себя задачи к 2024 году по стратегически важным лекарственным препаратам выйти на 65% производства по полному циклу, а к 2030 году – на 80% производства препаратов по полному циклу", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Она отметила, что соответствующий перечень стратегически важных препаратов правительством утвержден.
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здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин, россия

Голикова рассказала о планах производства стратегически важных лекарств

15:22 02.06.2021 (обновлено: 15:33 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году в РФ планируется производить 65% объема стратегически важных лекарств, к 2030 году - 80%.
"Ставим для себя задачи к 2024 году по стратегически важным лекарственным препаратам выйти на 65% производства по полному циклу, а к 2030 году – на 80% производства препаратов по полному циклу", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Она отметила, что соответствующий перечень стратегически важных препаратов правительством утвержден.
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
13:33
В Минздраве рассказали о закупках лекарств для детей со СМА
 
Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинРоссия
 
 
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