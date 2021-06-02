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Биография Ицхака Герцога
Биография Ицхака Герцога - РИА Новости, 02.06.2021
Биография Ицхака Герцога
Израильский политический и государственный деятель Ицхак Герцог родился 22 сентября 1960 года в Тель-Авиве (Израиль). РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:30
2021-06-02T13:30
ицхак герцог
израиль
справки
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Израильский политический и государственный деятель Ицхак Герцог родился 22 сентября 1960 года в Тель-Авиве (Израиль). Его отец, Хаим Герцог (1918-1997), командовал отделом разведки ЦАХАЛа, был военным губернатором Западного берега реки Иордан и Иерусалима, постоянным представителем Израиля в ООН, в 1983-1993 годах занимал пост шестого президента Израиля. Мать была одной из первых активистов-экологов, многие годы возглавляла учрежденный ею Совет за прекрасный Израиль. Свое имя Герцог получил в честь своего деда – Ицхака Герцога – первого главного раввина Израиля. В 1975 году, в связи с назначением его отца постоянным представителем Израиля в ООН, семья Ицхака Герцога переехала в Нью-Йорк (США). Герцог получил наряду со средним школьным образованием, раннее академическое образование в Корнельском и Нью-Йоркском университетах. В 1978 году по возвращении в Израиль Герцог поступил в израильскую армию, где в течение четырех лет проходил военную службу в подразделении 8200 (радиоэлектронная разведка), был уволен в запас в звании майора. В 1980-х годах получил степень бакалавра права в Тель-Авивском университете.В 1985 году, будучи студентом университета, Герцог вступил в партию "Авода". В 1987-2002 годах занимался юридической практикой. В1988-1990 годах Герцог был секретарем общественно-экономического совета при министре финансов Шимоне Пересе.В 1994 году Герцог вошел в бюро партии "Авода".В 1999-2001 годах был секретарем правительства, возглавляемого Эхудом Бараком. В 2000-2003 годах возглавлял Управление по борьбе с наркотиками. В 2003 году Герцог был избран в парламент Израиля, являлся депутатом Кнессетов 16-20 созывов. С января по ноябрь 2005 года занимал пост министра строительства и жилищной политики Израиля. С 2006 по 2007 год – министр туризма Израиля.В 2007-2011 годах – министр социального обеспечения Израиля.В 2013 году он был избран лидером партии "Авода", пробыл на этом посту до 2017 года. На парламентских выборах 2015 года Герцог считался реальным претендентом на кресло премьер-министра от оппозиции, но уступил Биньямину Нетаньяху. По политическим убеждениям он был отнесен к левому флангу в израильском парламенте. Герцог считается сторонником социал-демократической модели для государства Израиль. В сфере внешней политики отдавал приоритет безопасности страны, но вместе с тем не раз подчеркивал, что без мира с соседями безопасность Израиля не может быть гарантирована. Выступал за скорейшее завершение мирных переговоров с Палестиной на основе компромисса, приемлемого для обеих сторон. Герцог также заявлял о русских корнях своей семьи и выступал за укрепление отношений Израиля с Россией. В 2018 году он был избран на пост председателя Еврейского агентства ("Сохнут") и покинул Кнессет. 19 мая 2021 года Ицхак Герцог официально объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Израиля. Он был зарегистрирован кандидатом на выборах в президенты Израиля, заручившись требуемыми подписями 10 членов парламента. В начале 2000 годов Герцог проходил в качестве подозреваемого в деле о нарушениях Эхудом Бараком закона о финансировании предвыборных кампаний, в ходе допросов воспользовался правом хранить молчание. В 2003 году дело было закрыто в связи с отсутствием улик. В 2016 году полиция возбудила уголовное дело против Ицхака Герцога по подозрению в мошенничестве. Его обвиняли в получении завышенных пожертвований на проведение праймериз в "Аводе" в 2013 году, которые он не указал декларациях. Также проверялись возможные злоупотребления Герцога на посту министра социального обеспечения, речь шла о фирме "Матан", предоставляющей услуги сиделок больным и инвалидам. После шестичасового допроса политика и проверки фактов израильская полиция рекомендовала закрыть расследование. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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ицхак герцог, израиль, справки

Биография Ицхака Герцога

13:30 02.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Еврейского агентства "Сохнут" Ицхак Герцог на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 17 декабря 2018
Председатель Еврейского агентства Сохнут Ицхак Герцог на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 17 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Израильский политический и государственный деятель Ицхак Герцог родился 22 сентября 1960 года в Тель-Авиве (Израиль).
Его отец, Хаим Герцог (1918-1997), командовал отделом разведки ЦАХАЛа, был военным губернатором Западного берега реки Иордан и Иерусалима, постоянным представителем Израиля в ООН, в 1983-1993 годах занимал пост шестого президента Израиля.
Мать была одной из первых активистов-экологов, многие годы возглавляла учрежденный ею Совет за прекрасный Израиль. Свое имя Герцог получил в честь своего деда – Ицхака Герцога – первого главного раввина Израиля.
В 1975 году, в связи с назначением его отца постоянным представителем Израиля в ООН, семья Ицхака Герцога переехала в Нью-Йорк (США). Герцог получил наряду со средним школьным образованием, раннее академическое образование в Корнельском и Нью-Йоркском университетах.
В 1978 году по возвращении в Израиль Герцог поступил в израильскую армию, где в течение четырех лет проходил военную службу в подразделении 8200 (радиоэлектронная разведка), был уволен в запас в звании майора.
В 1980-х годах получил степень бакалавра права в Тель-Авивском университете.
В 1985 году, будучи студентом университета, Герцог вступил в партию "Авода".
В 1987-2002 годах занимался юридической практикой.
В1988-1990 годах Герцог был секретарем общественно-экономического совета при министре финансов Шимоне Пересе.
В 1994 году Герцог вошел в бюро партии "Авода".
В 1999-2001 годах был секретарем правительства, возглавляемого Эхудом Бараком.
В 2000-2003 годах возглавлял Управление по борьбе с наркотиками.
В 2003 году Герцог был избран в парламент Израиля, являлся депутатом Кнессетов 16-20 созывов.
С января по ноябрь 2005 года занимал пост министра строительства и жилищной политики Израиля.
С 2006 по 2007 год – министр туризма Израиля.
В 2007-2011 годах – министр социального обеспечения Израиля.
В 2013 году он был избран лидером партии "Авода", пробыл на этом посту до 2017 года.
На парламентских выборах 2015 года Герцог считался реальным претендентом на кресло премьер-министра от оппозиции, но уступил Биньямину Нетаньяху. По политическим убеждениям он был отнесен к левому флангу в израильском парламенте. Герцог считается сторонником социал-демократической модели для государства Израиль. В сфере внешней политики отдавал приоритет безопасности страны, но вместе с тем не раз подчеркивал, что без мира с соседями безопасность Израиля не может быть гарантирована. Выступал за скорейшее завершение мирных переговоров с Палестиной на основе компромисса, приемлемого для обеих сторон. Герцог также заявлял о русских корнях своей семьи и выступал за укрепление отношений Израиля с Россией.
В 2018 году он был избран на пост председателя Еврейского агентства ("Сохнут") и покинул Кнессет.
19 мая 2021 года Ицхак Герцог официально объявил о том, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Израиля.
Он был зарегистрирован кандидатом на выборах в президенты Израиля, заручившись требуемыми подписями 10 членов парламента.
В начале 2000 годов Герцог проходил в качестве подозреваемого в деле о нарушениях Эхудом Бараком закона о финансировании предвыборных кампаний, в ходе допросов воспользовался правом хранить молчание. В 2003 году дело было закрыто в связи с отсутствием улик.
В 2016 году полиция возбудила уголовное дело против Ицхака Герцога по подозрению в мошенничестве. Его обвиняли в получении завышенных пожертвований на проведение праймериз в "Аводе" в 2013 году, которые он не указал декларациях. Также проверялись возможные злоупотребления Герцога на посту министра социального обеспечения, речь шла о фирме "Матан", предоставляющей услуги сиделок больным и инвалидам. После шестичасового допроса политика и проверки фактов израильская полиция рекомендовала закрыть расследование.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Ицхак ГерцогИзраильСправки
 
 
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