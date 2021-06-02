https://ria.ru/20210602/germaniya-1735338865.html

Минтранс Германии разрешил российским самолетам приземляться в стране

Минтранс Германии разрешил российским самолетам приземляться в стране - РИА Новости, 02.06.2021

Минтранс Германии разрешил российским самолетам приземляться в стране

Минтранс ФРГ подтвердил получение разрешения на полеты Lufthansa в Россию, объявил, что российские самолёты могут снова приземляться в Германию, сообщило с... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T22:23

2021-06-02T22:23

2021-06-02T22:35

россия

германия

lufthansa

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155697/53/1556975376_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_23f755bd63d554c95cb7573cb9b43fcf.jpg

БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Минтранс ФРГ подтвердил получение разрешения на полеты Lufthansa в Россию, объявил, что российские самолёты могут снова приземляться в Германию, сообщило с ссылкой на ведомство немецкое агентство dpa.Ранее из-за отсутствия разрешений на совершение полётов в июне ряд российских авиакомпаний и немецкая Lufthansa отменили несколько авиарейсов между Россией и Германией. В минтрансе ФРГ ранее РИА Новости сообщили, что разрешение для российских перевозчиков будут предоставлены сразу же после получения от Росавиации соответствующих разрешений для Lufthansa.Вечером в среду в авиакомпании Lufthansa сообщили РИА Новости, что разрешение от российской стороны ими получено.

https://ria.ru/20210601/ryanair-1735165048.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, германия, lufthansa , в мире