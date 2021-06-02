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Минтранс Германии разрешил российским самолетам приземляться в стране
Минтранс Германии разрешил российским самолетам приземляться в стране - РИА Новости, 02.06.2021
Минтранс Германии разрешил российским самолетам приземляться в стране
Минтранс ФРГ подтвердил получение разрешения на полеты Lufthansa в Россию, объявил, что российские самолёты могут снова приземляться в Германию, сообщило с... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T22:23
2021-06-02T22:23
2021-06-02T22:35
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БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Минтранс ФРГ подтвердил получение разрешения на полеты Lufthansa в Россию, объявил, что российские самолёты могут снова приземляться в Германию, сообщило с ссылкой на ведомство немецкое агентство dpa.Ранее из-за отсутствия разрешений на совершение полётов в июне ряд российских авиакомпаний и немецкая Lufthansa отменили несколько авиарейсов между Россией и Германией. В минтрансе ФРГ ранее РИА Новости сообщили, что разрешение для российских перевозчиков будут предоставлены сразу же после получения от Росавиации соответствующих разрешений для Lufthansa.Вечером в среду в авиакомпании Lufthansa сообщили РИА Новости, что разрешение от российской стороны ими получено.
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