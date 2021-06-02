https://ria.ru/20210602/gazoprovod-1735234899.html

Опрос показал отношение немцев к санкциям против "Северного потока — 2"

Опрос показал отношение немцев к санкциям против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 02.06.2021

Опрос показал отношение немцев к санкциям против "Северного потока — 2"

Значительное большинство (75%) граждан ФРГ отвергают санкции США против газопровода "Северный поток — 2", следует из результатов опроса, представленного в среду РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:52

2021-06-02T12:52

2021-06-02T12:53

северный поток — 2

германия

сша

экономика

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БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Значительное большинство (75%) граждан ФРГ отвергают санкции США против газопровода "Северный поток — 2", следует из результатов опроса, представленного в среду Восточным комитетом немецкой экономики (OA) - бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.Опрос проведен социологическим институтом Forsa по заказу OA и компании Wintershall Dea. Согласно нему, 75% отвергают дополнительные санкции США против "Северного потока — 2", только 17% считают, что проект следует остановить. При этом строительство "Северного потока — 2" поддерживают в том числе члены оппозиционных партий "Зеленые" (69%) и Свободной демократической партии (82%). Их лидеры неоднократно призывали в последние месяцы к мораторию на строительство газопровода.При этом почти две трети (62%) немцев выступили за активизацию отношений между ЕС и Россией, речь идет о прежде всего о сотрудничестве в экономическом и энергетическом секторе, которые получили "высокую оценку", прокомментировал данные результаты глава Восточного комитета Оливер Гермес.Опрос был проведен с 29 апреля по 10 мая, был опрошен 1001 человек, это граждане ФРГ старше 18 лет.

https://ria.ru/20210601/gazoprovod-1735042795.html

германия

сша

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северный поток — 2, германия, сша, экономика