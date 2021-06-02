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https://ria.ru/20210602/gazoprovod-1735234899.html
Опрос показал отношение немцев к санкциям против "Северного потока — 2"
Опрос показал отношение немцев к санкциям против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 02.06.2021
Опрос показал отношение немцев к санкциям против "Северного потока — 2"
Значительное большинство (75%) граждан ФРГ отвергают санкции США против газопровода "Северный поток — 2", следует из результатов опроса, представленного в среду РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:52
2021-06-02T12:53
северный поток — 2
германия
сша
экономика
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БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Значительное большинство (75%) граждан ФРГ отвергают санкции США против газопровода "Северный поток — 2", следует из результатов опроса, представленного в среду Восточным комитетом немецкой экономики (OA) - бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.Опрос проведен социологическим институтом Forsa по заказу OA и компании Wintershall Dea. Согласно нему, 75% отвергают дополнительные санкции США против "Северного потока — 2", только 17% считают, что проект следует остановить. При этом строительство "Северного потока — 2" поддерживают в том числе члены оппозиционных партий "Зеленые" (69%) и Свободной демократической партии (82%). Их лидеры неоднократно призывали в последние месяцы к мораторию на строительство газопровода.При этом почти две трети (62%) немцев выступили за активизацию отношений между ЕС и Россией, речь идет о прежде всего о сотрудничестве в экономическом и энергетическом секторе, которые получили "высокую оценку", прокомментировал данные результаты глава Восточного комитета Оливер Гермес.Опрос был проведен с 29 апреля по 10 мая, был опрошен 1001 человек, это граждане ФРГ старше 18 лет.
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северный поток — 2, германия, сша, экономика

Опрос показал отношение немцев к санкциям против "Северного потока — 2"

12:52 02.06.2021 (обновлено: 12:53 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Значительное большинство (75%) граждан ФРГ отвергают санкции США против газопровода "Северный поток — 2", следует из результатов опроса, представленного в среду Восточным комитетом немецкой экономики (OA) - бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
Опрос проведен социологическим институтом Forsa по заказу OA и компании Wintershall Dea. Согласно нему, 75% отвергают дополнительные санкции США против "Северного потока — 2", только 17% считают, что проект следует остановить. При этом строительство "Северного потока — 2" поддерживают в том числе члены оппозиционных партий "Зеленые" (69%) и Свободной демократической партии (82%). Их лидеры неоднократно призывали в последние месяцы к мораторию на строительство газопровода.
При этом почти две трети (62%) немцев выступили за активизацию отношений между ЕС и Россией, речь идет о прежде всего о сотрудничестве в экономическом и энергетическом секторе, которые получили "высокую оценку", прокомментировал данные результаты глава Восточного комитета Оливер Гермес.
Опрос был проведен с 29 апреля по 10 мая, был опрошен 1001 человек, это граждане ФРГ старше 18 лет.
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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