https://ria.ru/20210602/frantsiya-1735317581.html
Во Франции вышло критическое издание книги Mein Kampf
Во Франции вышло критическое издание книги Mein Kampf - РИА Новости, 02.06.2021
Во Франции вышло критическое издание книги Mein Kampf
Критическое издание книги Mein Kampf ("Моя борьба"), разоблачающее расистскую и антисемитскую идеологию Адольфа Гитлера, вышло в среду во Франции, оно вызывает... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:36
2021-06-02T18:36
2021-06-02T18:36
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ПАРИЖ, 2 июн - РИА Новости. Критическое издание книги Mein Kampf ("Моя борьба"), разоблачающее расистскую и антисемитскую идеологию Адольфа Гитлера, вышло в среду во Франции, оно вызывает большой интерес, сообщили РИА Новости в пресс-службе французского издательства Fayard."Это научное издание вызывает большой интерес благодаря системе ответственности и этичности, введенной Fayard. По-видимому, уже существует ряд предварительных заказов, по словам продавцов книжных, которые считают это критическое издание очень важным для деконструкции текста Гитлера", - отметили в пресс-службе издательстве Fayard, которое издало книгу.В издательстве сообщили, что цена книги составляет 100 евро. Читатели могут приобрести издание только по заказу.Как отмечалось ранее, работа над изданием велась около 10 лет. Fayard доверило текст известному переводчику Оливье Маннони, который работал над переводами произведений Цвейга, Кафки и Фрейда. Объем книги составит около тысячи страниц, из которых одна треть - оригинальный текст и две трети - критическая структура.Первое критическое издание книги было опубликовано в Германии в 2016 году. Оно подготовлено с согласия немецкого центрального совета евреев Институтом новейшей истории в Мюнхене.В апреле 2010 года Mein Kampf Гитлера была внесена в российский федеральный список экстремистских материалов.
https://ria.ru/20210113/kniga-1592852943.html
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mein kampf, франция, в мире
ПАРИЖ, 2 июн - РИА Новости.
Критическое издание книги Mein Kampf ("Моя борьба"), разоблачающее расистскую и антисемитскую идеологию Адольфа Гитлера
, вышло в среду во Франции
, оно вызывает большой интерес, сообщили РИА Новости в пресс-службе французского издательства Fayard.
"Это научное издание вызывает большой интерес благодаря системе ответственности и этичности, введенной Fayard. По-видимому, уже существует ряд предварительных заказов, по словам продавцов книжных, которые считают это критическое издание очень важным для деконструкции текста Гитлера", - отметили в пресс-службе издательстве Fayard, которое издало книгу.
В издательстве сообщили, что цена книги составляет 100 евро. Читатели могут приобрести издание только по заказу.
Как отмечалось ранее, работа над изданием велась около 10 лет. Fayard доверило текст известному переводчику Оливье Маннони, который работал над переводами произведений Цвейга, Кафки и Фрейда. Объем книги составит около тысячи страниц, из которых одна треть - оригинальный текст и две трети - критическая структура.
Первое критическое издание книги было опубликовано в Германии
в 2016 году. Оно подготовлено с согласия немецкого центрального совета евреев Институтом новейшей истории в Мюнхене
.
В апреле 2010 года Mein Kampf Гитлера была внесена в российский федеральный список экстремистских материалов.