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Пожить как Людовик XIV и Мария-Антуанетта: в Версале открывается отель
Пожить как Людовик XIV и Мария-Антуанетта: в Версале открывается отель - РИА Новости, 02.06.2021
Пожить как Людовик XIV и Мария-Антуанетта: в Версале открывается отель
Новый отель открылся на территории Версальского дворца, одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции и бывшей резиденции Людовика XIV и... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T00:01
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Новый отель открылся на территории Версальского дворца, одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции и бывшей резиденции Людовика XIV и Марии-Антуанетты, сообщает Lonely Planet.Гостиница оформлена в стиле XVIII века, а ее убранство было вдохновлено личным стилем Людовика XIV.К услугам гостей 14 номеров, в каждом – свой дворецкий, частный спа-салон и ресторан, шеф-поваром которого является Ален Дюкас, удостоенный звезды Мишлен. Роскошный отель расположен на территории дворца и может предложить своим постояльцам эксклюзивный доступ к знаменитому замку "в нерабочее время" и частные экскурсии. В том числе по любимым английским садам Марии-Антуанетты и Большому Трианону Людовика XIV. Кроме того, среди предлагаемых развлечений – тайные ужины в Оранжерейных садах и частные концерты в Королевском оперном театре.
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туризм, отели, туристы, версаль, новости - туризм, франция
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Новый отель открылся на территории Версальского дворца, одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции и бывшей резиденции Людовика XIV и Марии-Антуанетты, сообщает
Lonely Planet.
Гостиница оформлена в стиле XVIII века, а ее убранство было вдохновлено личным стилем Людовика XIV.
К услугам гостей 14 номеров, в каждом – свой дворецкий, частный спа-салон и ресторан, шеф-поваром которого является Ален Дюкас, удостоенный звезды Мишлен.
Роскошный отель расположен на территории дворца и может предложить своим постояльцам эксклюзивный доступ к знаменитому замку "в нерабочее время" и частные экскурсии. В том числе по любимым английским садам Марии-Антуанетты и Большому Трианону Людовика XIV.
Кроме того, среди предлагаемых развлечений – тайные ужины в Оранжерейных садах и частные концерты в Королевском оперном театре.