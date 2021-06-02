Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210602/fosagro-1735426147.html
"Фосагро" изучает синдицированный кредит или евробонды для рефинансирования долга
"Фосагро" изучает синдицированный кредит или евробонды для рефинансирования долга - РИА Новости, 03.06.2021
"Фосагро" изучает синдицированный кредит или евробонды для рефинансирования долга
Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, изучает возможность размещения евробондов или привлечение синдицированного... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-02T13:53
2021-06-03T13:54
петербургский международный экономический форум (фонд)
андрей гурьев
фосагро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3703dbe3c583dee5bc225ae1194223c3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости/Прайм. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, изучает возможность размещения евробондов или привлечение синдицированного кредита для рефинансирования долга позже в текущем году, сообщил РИА Новости гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев."Мы будем рефинансировать, вопрос только в том, за счет какого инструмента. Мы смотрим на рынок синдицированных кредитов и смотрим на рынок еврооблигаций. Будем выбирать в зависимости от ценовой конъюнктуры", - сказал Гурьев в кулуарах ПМЭФ-2021."С точки зрения времени, принимать решение будем ближе к maturity, это ноябрь. То есть, определимся осенью, даже, скорее, во второй половине осени", - добавил он.По его словам, компании в текущем году предстоит погасить в совокупности 500 миллионов долларов: 150 миллионов текущих обязательств (как отметил Гурьев, проблем с их рефинансированием за счёт денежного потока нет) и 350 миллионов евробондов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210311/gurev-1600828918.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152145/71/1521457167_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a61f2134a36139eb52387a047b6745bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петербургский международный экономический форум (фонд), андрей гурьев, фосагро

"Фосагро" изучает синдицированный кредит или евробонды для рефинансирования долга

13:53 02.06.2021 (обновлено: 13:54 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости/Прайм. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, изучает возможность размещения евробондов или привлечение синдицированного кредита для рефинансирования долга позже в текущем году, сообщил РИА Новости гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.
"Мы будем рефинансировать, вопрос только в том, за счет какого инструмента. Мы смотрим на рынок синдицированных кредитов и смотрим на рынок еврооблигаций. Будем выбирать в зависимости от ценовой конъюнктуры", - сказал Гурьев в кулуарах ПМЭФ-2021.
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 18:30
ВЭФ признал гендира ФосАгро Гурьева молодым глобальным лидером 2021 года
"С точки зрения времени, принимать решение будем ближе к maturity, это ноябрь. То есть, определимся осенью, даже, скорее, во второй половине осени", - добавил он.
По его словам, компании в текущем году предстоит погасить в совокупности 500 миллионов долларов: 150 миллионов текущих обязательств (как отметил Гурьев, проблем с их рефинансированием за счёт денежного потока нет) и 350 миллионов евробондов.
Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров - ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%). Free float составляет 30,5%.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)Андрей ГурьевФосАгро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
22:45Чили планирует приобрести вакцину "Спутник V"
22:34В ЛНР ответили на предложение Польши о переносе переговоров по Донбассу
Лента новостейМолния