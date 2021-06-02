https://ria.ru/20210602/fosagro-1735426147.html

"Фосагро" изучает синдицированный кредит или евробонды для рефинансирования долга

"Фосагро" изучает синдицированный кредит или евробонды для рефинансирования долга - РИА Новости, 03.06.2021

"Фосагро" изучает синдицированный кредит или евробонды для рефинансирования долга

Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, изучает возможность размещения евробондов или привлечение синдицированного... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-02T13:53

2021-06-02T13:53

2021-06-03T13:54

петербургский международный экономический форум (фонд)

андрей гурьев

фосагро

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости/Прайм. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, изучает возможность размещения евробондов или привлечение синдицированного кредита для рефинансирования долга позже в текущем году, сообщил РИА Новости гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев."Мы будем рефинансировать, вопрос только в том, за счет какого инструмента. Мы смотрим на рынок синдицированных кредитов и смотрим на рынок еврооблигаций. Будем выбирать в зависимости от ценовой конъюнктуры", - сказал Гурьев в кулуарах ПМЭФ-2021."С точки зрения времени, принимать решение будем ближе к maturity, это ноябрь. То есть, определимся осенью, даже, скорее, во второй половине осени", - добавил он.По его словам, компании в текущем году предстоит погасить в совокупности 500 миллионов долларов: 150 миллионов текущих обязательств (как отметил Гурьев, проблем с их рефинансированием за счёт денежного потока нет) и 350 миллионов евробондов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210311/gurev-1600828918.html

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петербургский международный экономический форум (фонд), андрей гурьев, фосагро