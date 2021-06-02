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Оргкомитет "Единой России" утвердил списки кандидатов на выборы
Оргкомитет "Единой России" утвердил списки кандидатов на выборы - РИА Новости, 02.06.2021
Оргкомитет "Единой России" утвердил списки кандидатов на выборы
Федеральный оргкомитет предварительного голосования "Единой России" утвердил проект списка кандидатов от партии на выборы в Госдуму, федеральный список... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:35
2021-06-02T11:35
александр карелин
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Федеральный оргкомитет предварительного голосования "Единой России" утвердил проект списка кандидатов от партии на выборы в Госдуму, федеральный список претендентов утвердят на съезде ЕР, заявил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин."Нам необходимо сформировать итоговые списки по предварительному голосованию и по одномандатным округам... Кандидаты в списке расположены в соответствии с количеством голосов, отданных за них выборщиками, данном случае избирателями, в порядке убывания. Федеральный список кандидатов для последующего выдвижения будет утвержден уже на съезде по федеральному округу и в соответствии с законом "О выборах депутатов Государственной думы" с разбивкой на общефедеральную группу и на ее региональные части",- сказал Карелин на заседании федерального организационного комитета, на котором подводятся итоги предварительного голосования "Единой России".Федеральный оргкомитет на заседании в среду проголосовал и утвердил проект списка кандидатов от партии на выборы в Госдуму.Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года.
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александр карелин, госдума рф, единая россия, политика

Оргкомитет "Единой России" утвердил списки кандидатов на выборы

11:35 02.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Федеральный оргкомитет предварительного голосования "Единой России" утвердил проект списка кандидатов от партии на выборы в Госдуму, федеральный список претендентов утвердят на съезде ЕР, заявил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин.
"Нам необходимо сформировать итоговые списки по предварительному голосованию и по одномандатным округам... Кандидаты в списке расположены в соответствии с количеством голосов, отданных за них выборщиками, данном случае избирателями, в порядке убывания. Федеральный список кандидатов для последующего выдвижения будет утвержден уже на съезде по федеральному округу и в соответствии с законом "О выборах депутатов Государственной думы" с разбивкой на общефедеральную группу и на ее региональные части",- сказал Карелин на заседании федерального организационного комитета, на котором подводятся итоги предварительного голосования "Единой России".
Федеральный оргкомитет на заседании в среду проголосовал и утвердил проект списка кандидатов от партии на выборы в Госдуму.
Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года.
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