Экспертов более, чем из 45 стран ждут на IT-форуме в Югре
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Эксперты более, чем из 45 стран примут участие очно и онлайн в международном IT-форуме стран БРИКС и ШОС, который состоится в июне в Ханты-Мансийске, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Двенадцатый международный IT-форум должен был пройти в столице Югры в середине июня 2020 года, однако его перенесли на лето 2021-го из-за ситуации с распространением коронавируса. Форум состоится 15-18 июня в смешанном формате, большинство мероприятий планируются в режиме онлайн.
"Мы проводим форум в этом году в смешанном режиме, уже заявлено более 500 гостей и 100 тысяч участников - онлайн. Если говорить о международных экспертах, то они будут больше чем из 45 стран, в том числе из Китая, Индии. Мы всегда заинтересованы в их участии, важно их представление о том, каким может быть цифровое государство. Среди других тем - безопасность в цифровой среде, это все более актуальная тема, а специалисты в этом направлении очень востребованы", - сказала Комарова.
Она выразила надежду, что в рамках IT-форума будут сформированы решения, которые эффективно повлияют на достижение целей национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". "Это запрос, который сформирован в профессиональной среде", - пояснила губернатор Югры.
Ранее организаторы мероприятия сообщали, что программа IT-форума предусматривает 15 приоритетных тематических направлений, кроме того, запланирована третья международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, посвященная коммуникациям в цифровую эпоху, выставка "Цифровые технологии для всех" и ряд других событий с участием аналитического центра при правительстве России.
По информации региональных властей, в предыдущем IT-форуме в Югре, который прошел летом 2019 года, приняли участие около 4 тысяч человек из 52 стран и более 60 российских регионов. Его темой стала цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.