https://ria.ru/20210602/eksperty-1735281862.html

Экспертов более, чем из 45 стран ждут на IT-форуме в Югре

Экспертов более, чем из 45 стран ждут на IT-форуме в Югре - РИА Новости, 02.06.2021

Экспертов более, чем из 45 стран ждут на IT-форуме в Югре

Эксперты более, чем из 45 стран примут участие очно и онлайн в международном IT-форуме стран БРИКС и ШОС, который состоится в июне в Ханты-Мансийске, сообщила... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:15

2021-06-02T16:15

2021-06-02T16:15

ханты-мансийский автономный округ

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

брикс

юнеско

наталья комарова

ханты-мансийск

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Эксперты более, чем из 45 стран примут участие очно и онлайн в международном IT-форуме стран БРИКС и ШОС, который состоится в июне в Ханты-Мансийске, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.Двенадцатый международный IT-форум должен был пройти в столице Югры в середине июня 2020 года, однако его перенесли на лето 2021-го из-за ситуации с распространением коронавируса. Форум состоится 15-18 июня в смешанном формате, большинство мероприятий планируются в режиме онлайн.Она выразила надежду, что в рамках IT-форума будут сформированы решения, которые эффективно повлияют на достижение целей национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". "Это запрос, который сформирован в профессиональной среде", - пояснила губернатор Югры.Ранее организаторы мероприятия сообщали, что программа IT-форума предусматривает 15 приоритетных тематических направлений, кроме того, запланирована третья международная конференция под эгидой ЮНЕСКО, посвященная коммуникациям в цифровую эпоху, выставка "Цифровые технологии для всех" и ряд других событий с участием аналитического центра при правительстве России.По информации региональных властей, в предыдущем IT-форуме в Югре, который прошел летом 2019 года, приняли участие около 4 тысяч человек из 52 стран и более 60 российских регионов. Его темой стала цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/yugra-1735275224.html

россия

ханты-мансийск

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), брикс, юнеско, наталья комарова, ханты-мансийск, пмэф