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В уезде Меркет (Синьцзянь) реализуется экопроект лесонасаждений
В уезде Меркет (Синьцзянь) реализуется экопроект лесонасаждений - РИА Новости, 02.06.2021
В уезде Меркет (Синьцзянь) реализуется экопроект лесонасаждений
Международная группа журналистов, работающая над серией репортажей "Встреча с Китаем" (A Date with China) 22 мая посетила уезд Меркет (Синьцзян). РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:11
2021-06-02T12:11
пресс-релизы
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МОСКВА, 2 июн - Пресс-служба China Daily. Международная группа журналистов, работающая над серией репортажей "Встреча с Китаем" (A Date with China) 22 мая посетила уезд Меркет (Синьцзян).Уезд Меркет расположен в юго-западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района, в восточной части округа Кашгар, на юго-западной окраине пустыни Такла-Макан. Это единственный в стране уезд, находящийся в пустыне. Общая площадь уезда составляет 15,2 тысячи квадратных километров, из которых 90% занимает пустыня.До 2010 года среднегодовое количество дождевых осадков в уезде Меркет составляло лишь 50 миллиметров, а испаряемость превышала 2000 миллиметров. Более 150 дней в году здесь можно было наблюдать песчаные бури. Пустыня непрерывно разрушала оазис в уезде Меркет. Производство и жизнь людей, их физическое и психическое здоровье оказались под угрозой.В 2012 году на окраине пустыни Такла-Макан в уезде Меркет началась реализация проекта экологического строительства "ветрозащитных укреплений" - лесонасаждений площадью около 70 тысяч гектаров. На более, чем 40% территории работы уже завершены.Директор центра по контролю за песком уезда Меркет Янь Хунхай рассказал, что крестьяне уезда принимают активное участие в реализации проекта "ветрозащитных укреплений". Благодаря упорной работе, в течение нескольких лет бескрайняя пустыня превратилась в природный лес. Процент приживаемости саженцев составляет 95% и более. Экологическая среда уезда значительно улучшилась. Согласно статистическим данным отдела метеорологии, среднегодовое количество дождевых осадков возросло с 50 миллиметров (2010 год) до более, чем 100 миллиметров (2018 год). Сезон песчаных бурь сократился со 150 дней (2010 год) до 50 дней (2018 год).Янь Хунхай сообщил журналистам, что, благодаря развитию производства в пустыне и появлению лесонасаждений, значительно увеличились доходы крестьян. В ходе реализации проекта экологических "ветрозащитных укреплений" уезд Меркет объединил управление и охрану лесонасаждений с повышением уровня трудоустройства. Благодаря трудоустройству представителей 150 семей из сопредельных деревень и поселков, удалось решить проблему занятости 270 человек. Среднегодовой заработок семьи составляет более 40 тысяч юаней.Согласно имеющимся данным, в целях поиска новых способов развития лесонасаждений и экономики в пустыне, в 2016 году в уезде Меркет начался эксперимент по посадке цистанхе пустынной. Цистанхе — растение, паразитирующее на корнях саксаула в пустыне, забирая воду и питательные вещества. Цистанхе является одним из лекарственных средств в китайской медицине и также известно как "пустынный женьшень".Цистанхе имеет высокую лекарственную ценность и широко используется при приготовлении лекарств в традиционной китайской медицине.Лесничий Абудумомин Имин рассказал журналистам, что с момента начала эксперимента по посадке цистанхе в его жизни произошли значительные изменения. Раньше в пустыне практически не было питьевой воды, а теперь люди обеспечены чистой водой. Раньше в семьях местных жителей были только лошадиные повозки, а теперь появились мотоциклы и электроскутеры. Доход людей стабильно растет, а жизнь становится все лучше."Оазис в пустыне" находится между городским районом уезда Меркет и пустыней Такла-Макан. Лесные насаждения эффективно препятствуют возникновению песчаных бурь в городском районе. Значительно уменьшилось негативное влияние песчаных бурь на жизнь людей. Городской район стал чистым и красивым, а люди все больше наслаждаются своей жизнью.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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96
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пресс-релизы

В уезде Меркет (Синьцзянь) реализуется экопроект лесонасаждений

12:11 02.06.2021
 
© Фото : пресс-служба China DailyВ уезде Меркет (Синьцзян) в Китае
В уезде Меркет (Синьцзян) в Китае - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : пресс-служба China Daily
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - Пресс-служба China Daily. Международная группа журналистов, работающая над серией репортажей "Встреча с Китаем" (A Date with China) 22 мая посетила уезд Меркет (Синьцзян).
Уезд Меркет расположен в юго-западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района, в восточной части округа Кашгар, на юго-западной окраине пустыни Такла-Макан. Это единственный в стране уезд, находящийся в пустыне. Общая площадь уезда составляет 15,2 тысячи квадратных километров, из которых 90% занимает пустыня.
До 2010 года среднегодовое количество дождевых осадков в уезде Меркет составляло лишь 50 миллиметров, а испаряемость превышала 2000 миллиметров. Более 150 дней в году здесь можно было наблюдать песчаные бури. Пустыня непрерывно разрушала оазис в уезде Меркет. Производство и жизнь людей, их физическое и психическое здоровье оказались под угрозой.
В 2012 году на окраине пустыни Такла-Макан в уезде Меркет началась реализация проекта экологического строительства "ветрозащитных укреплений" - лесонасаждений площадью около 70 тысяч гектаров. На более, чем 40% территории работы уже завершены.
© Фото : пресс-служба China DailyВ уезде Меркет (Синьцзян) в Китае
В уезде Меркет (Синьцзян) в Китае - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : пресс-служба China Daily
В уезде Меркет (Синьцзян) в Китае
Директор центра по контролю за песком уезда Меркет Янь Хунхай рассказал, что крестьяне уезда принимают активное участие в реализации проекта "ветрозащитных укреплений". Благодаря упорной работе, в течение нескольких лет бескрайняя пустыня превратилась в природный лес. Процент приживаемости саженцев составляет 95% и более. Экологическая среда уезда значительно улучшилась. Согласно статистическим данным отдела метеорологии, среднегодовое количество дождевых осадков возросло с 50 миллиметров (2010 год) до более, чем 100 миллиметров (2018 год). Сезон песчаных бурь сократился со 150 дней (2010 год) до 50 дней (2018 год).
Янь Хунхай сообщил журналистам, что, благодаря развитию производства в пустыне и появлению лесонасаждений, значительно увеличились доходы крестьян. В ходе реализации проекта экологических "ветрозащитных укреплений" уезд Меркет объединил управление и охрану лесонасаждений с повышением уровня трудоустройства. Благодаря трудоустройству представителей 150 семей из сопредельных деревень и поселков, удалось решить проблему занятости 270 человек. Среднегодовой заработок семьи составляет более 40 тысяч юаней.
Согласно имеющимся данным, в целях поиска новых способов развития лесонасаждений и экономики в пустыне, в 2016 году в уезде Меркет начался эксперимент по посадке цистанхе пустынной. Цистанхе — растение, паразитирующее на корнях саксаула в пустыне, забирая воду и питательные вещества. Цистанхе является одним из лекарственных средств в китайской медицине и также известно как "пустынный женьшень".
Цистанхе имеет высокую лекарственную ценность и широко используется при приготовлении лекарств в традиционной китайской медицине.
Лесничий Абудумомин Имин рассказал журналистам, что с момента начала эксперимента по посадке цистанхе в его жизни произошли значительные изменения. Раньше в пустыне практически не было питьевой воды, а теперь люди обеспечены чистой водой. Раньше в семьях местных жителей были только лошадиные повозки, а теперь появились мотоциклы и электроскутеры. Доход людей стабильно растет, а жизнь становится все лучше.
"Оазис в пустыне" находится между городским районом уезда Меркет и пустыней Такла-Макан. Лесные насаждения эффективно препятствуют возникновению песчаных бурь в городском районе. Значительно уменьшилось негативное влияние песчаных бурь на жизнь людей. Городской район стал чистым и красивым, а люди все больше наслаждаются своей жизнью.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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