https://ria.ru/20210602/ekologi-1735274074.html

В Госдуме оценили требование немецких экологов по "Северному потоку — 2"

В Госдуме оценили требование немецких экологов по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.06.2021

В Госдуме оценили требование немецких экологов по "Северному потоку — 2"

Газопровод "Северный поток — 2" не может представлять опасности для климата, заявил в беседе с Газетой.ру первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:43

2021-06-02T15:43

2021-06-02T17:52

россия

северный поток — 2

госдума рф

евросоюз

николай валуев

москва

германия

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экономика

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" не может представлять опасности для климата, заявил в беседе с Газетой.ру первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев.Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) запрос с требованием отозвать разрешение на реализацию проекта."Глобальное потепление, несомненно, может представлять опасность с точки зрения изменения климата и возможных последствий. Труба закольцованная, по которой идет газ, — от нее климат не может пострадать по определению", — подчеркнул Валуев.Парламентарий также добавил, что такие вопросы, как потенциальная угроза экологии, должны были согласовываться, а риски нивелироваться еще на стадии проектирования газовой магистрали.Экологи же заявляют, что влияние трубопровода на окружающую среду якобы "не проверялось в предыдущем процессе утверждения". Поэтому, по их мнению, строительство следует как минимум приостановить на время новой проверки.Организация уже ранее подавала протест из-за разрешения на продолжение строительства "Северного потока — 2", но регулятор отклонил ее запрос.Сейчас проект реализован на 95 процентов. В Москве не раз указывали на политические инсинуации вокруг строительства магистрали и напоминали, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. Немецкие власти, в свою очередь, также выступают за достройку газопровода.

https://ria.ru/20210528/ekonomiya-1734629692.html

https://ria.ru/20210601/peregovory-1735091526.html

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россия, северный поток — 2, госдума рф, евросоюз, николай валуев, москва, германия, европа, экономика, политика