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В Госдуме оценили требование немецких экологов по "Северному потоку — 2"
В Госдуме оценили требование немецких экологов по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.06.2021
В Госдуме оценили требование немецких экологов по "Северному потоку — 2"
Газопровод "Северный поток — 2" не может представлять опасности для климата, заявил в беседе с Газетой.ру первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:43
2021-06-02T17:52
россия
северный поток — 2
госдума рф
евросоюз
николай валуев
москва
германия
европа
экономика
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" не может представлять опасности для климата, заявил в беседе с Газетой.ру первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев.Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) запрос с требованием отозвать разрешение на реализацию проекта."Глобальное потепление, несомненно, может представлять опасность с точки зрения изменения климата и возможных последствий. Труба закольцованная, по которой идет газ, — от нее климат не может пострадать по определению", — подчеркнул Валуев.Парламентарий также добавил, что такие вопросы, как потенциальная угроза экологии, должны были согласовываться, а риски нивелироваться еще на стадии проектирования газовой магистрали.Экологи же заявляют, что влияние трубопровода на окружающую среду якобы "не проверялось в предыдущем процессе утверждения". Поэтому, по их мнению, строительство следует как минимум приостановить на время новой проверки.Организация уже ранее подавала протест из-за разрешения на продолжение строительства "Северного потока — 2", но регулятор отклонил ее запрос.Сейчас проект реализован на 95 процентов. В Москве не раз указывали на политические инсинуации вокруг строительства магистрали и напоминали, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. Немецкие власти, в свою очередь, также выступают за достройку газопровода.
https://ria.ru/20210528/ekonomiya-1734629692.html
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россия, северный поток — 2, госдума рф, евросоюз, николай валуев, москва, германия, европа, экономика, политика

В Госдуме оценили требование немецких экологов по "Северному потоку — 2"

15:43 02.06.2021 (обновлено: 17:52 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" не может представлять опасности для климата, заявил в беседе с Газетой.ру первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев.
Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) запрос с требованием отозвать разрешение на реализацию проекта.
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"Глобальное потепление, несомненно, может представлять опасность с точки зрения изменения климата и возможных последствий. Труба закольцованная, по которой идет газ, — от нее климат не может пострадать по определению", — подчеркнул Валуев.
Парламентарий также добавил, что такие вопросы, как потенциальная угроза экологии, должны были согласовываться, а риски нивелироваться еще на стадии проектирования газовой магистрали.
Экологи же заявляют, что влияние трубопровода на окружающую среду якобы "не проверялось в предыдущем процессе утверждения". Поэтому, по их мнению, строительство следует как минимум приостановить на время новой проверки.
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Сейчас проект реализован на 95 процентов. В Москве не раз указывали на политические инсинуации вокруг строительства магистрали и напоминали, что "Северный поток — 2" выгоден не только России, но и Евросоюзу. Немецкие власти, в свою очередь, также выступают за достройку газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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РоссияСеверный поток — 2Госдума РФЕвросоюзНиколай ВалуевМоскваГерманияЕвропаЭкономикаПолитика
 
 
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