https://ria.ru/20210602/ekaterinburg-1735195979.html
В Екатеринбурге проверяют данные о нападении неизвестных на прохожего
В Екатеринбурге проверяют данные о нападении неизвестных на прохожего - РИА Новости, 02.06.2021
В Екатеринбурге проверяют данные о нападении неизвестных на прохожего
Полиция начала проверку информации о нападении группой неизвестных на прохожего в Екатеринбурге, устанавливаются участники инцидента, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:31
2021-06-02T09:31
2021-06-02T09:31
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Полиция начала проверку информации о нападении группой неизвестных на прохожего в Екатеринбурге, устанавливаются участники инцидента, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.Ранее местные СМИ написали, что вечером 1 июня на улице Щорса в уральской столице около троллейбусного депо трое мужчин напали на прохожего и ударили его по голове металлической трубой."На место происшествия прибыл наряд полиции. К данному моменту все участники инцидента, включая пострадавшего, скрылись. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия и устанавливает лиц, причастных к нему", - сказал собеседник агентства.По его словам, сам пострадавший в органы внутренних дел не обращался, из медицинских учреждений информации о госпитализированных из данного района пациентах также не поступало.
https://ria.ru/20210529/izbienie-1734722752.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости.
Полиция начала проверку информации о нападении группой неизвестных на прохожего в Екатеринбурге
, устанавливаются участники инцидента, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
Ранее местные СМИ написали, что вечером 1 июня на улице Щорса в уральской столице около троллейбусного депо трое мужчин напали на прохожего и ударили его по голове металлической трубой.
"На место происшествия прибыл наряд полиции. К данному моменту все участники инцидента, включая пострадавшего, скрылись. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия и устанавливает лиц, причастных к нему", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сам пострадавший в органы внутренних дел не обращался, из медицинских учреждений информации о госпитализированных из данного района пациентах также не поступало.