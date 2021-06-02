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В Екатеринбурге проверяют данные о нападении неизвестных на прохожего
В Екатеринбурге проверяют данные о нападении неизвестных на прохожего - РИА Новости, 02.06.2021
В Екатеринбурге проверяют данные о нападении неизвестных на прохожего
Полиция начала проверку информации о нападении группой неизвестных на прохожего в Екатеринбурге, устанавливаются участники инцидента, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:31
2021-06-02T09:31
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Полиция начала проверку информации о нападении группой неизвестных на прохожего в Екатеринбурге, устанавливаются участники инцидента, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.Ранее местные СМИ написали, что вечером 1 июня на улице Щорса в уральской столице около троллейбусного депо трое мужчин напали на прохожего и ударили его по голове металлической трубой."На место происшествия прибыл наряд полиции. К данному моменту все участники инцидента, включая пострадавшего, скрылись. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия и устанавливает лиц, причастных к нему", - сказал собеседник агентства.По его словам, сам пострадавший в органы внутренних дел не обращался, из медицинских учреждений информации о госпитализированных из данного района пациентах также не поступало.
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екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге проверяют данные о нападении неизвестных на прохожего

09:31 02.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Полиция начала проверку информации о нападении группой неизвестных на прохожего в Екатеринбурге, устанавливаются участники инцидента, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.
Ранее местные СМИ написали, что вечером 1 июня на улице Щорса в уральской столице около троллейбусного депо трое мужчин напали на прохожего и ударили его по голове металлической трубой.
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"На место происшествия прибыл наряд полиции. К данному моменту все участники инцидента, включая пострадавшего, скрылись. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия и устанавливает лиц, причастных к нему", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сам пострадавший в органы внутренних дел не обращался, из медицинских учреждений информации о госпитализированных из данного района пациентах также не поступало.
 
ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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