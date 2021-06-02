https://ria.ru/20210602/donbass-1735342327.html

Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу

Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу - РИА Новости, 02.06.2021

Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу

Французские СМИ замалчивали информацию о подготовке военными США солдат национальной гвардии Украины, куда входили члены ультраправых подразделений, в том числе РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T23:20

2021-06-02T23:20

2021-06-02T23:33

россия

минские соглашения

василий небензя

совет безопасности оон

оон

сша

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731368330_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_5c4bb4ecf23823ae74d5557e6cf38677.jpg

ООН, 2 июн – РИА Новости. Французские СМИ замалчивали информацию о подготовке военными США солдат национальной гвардии Украины, куда входили члены ультраправых подразделений, в том числе батальона "Азов", заявила французская журналистка, преподавательница Сорбонны Анн-Лор Боннель на неформальном заседании СБ ООН.В среду прошло организованное Россией неформальное заседание СБ ООН, посвященное обстоятельствам событий на Майдане и их последствиям в Донбассе. Ряд членов СБ, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, отказался принимать участие во встрече.Боннель снимала фильм в Донбассе в 2015-2016 годах."Я была очень удивлена освещением событий Майдана французскими СМИ, так же как и освещением того, что происходит в Донбассе. На первый взгляд мне показалось, что СМИ представляют ситуацию в упрощенном и чрезвычайно прозападном ключе. Многие статьи указывали на пропаганду со стороны России, но в то же время те же самые СМИ не являются полностью беспристрастными, занимая либо полностью проукраинскую позицию, либо в больше степени прислушиваясь к украинской, чем к российской аргументации", - сказала Боннель.В качестве примера она привела случай с освещением поддержки, которую Вашингтон оказывал Киеву. По ее словам, эта помощь "практически не получила освещения в СМИ, либо получила очень незначительное освещение"."Было буквально несколько статей, в которых в апреле 2013 года говорилось, что американские войска будут тренировать украинских солдат. Об этом была небольшая статься в Figaro, на сайте радио RFI, а также краткое сообщение агентства Франс Пресс, которые практически не были подхвачены другими СМИ", – указала журналистка."300 американских солдат были направлены для подготовки 900 солдат национальной гвардии Украины. Уточним, что речь идет не о регулярной армии, но добровольной гвардии, сформированной из бойцов самообороны революции майдана и находящейся в подчинении министра внутренних дел. В составе этой гвардии были многие члены ультраправых бригад, таких как батальон "Азов", - подчеркнула она.По словам Боннель, в то время как многие статьи во французских СМИ "осуждают вмешательство России в украинские дела на востоке страны, участие США не освещается, вопрос о нем не ставится ни властями, ни СМИ, ни общественным мнением"."Может быть, Россию и США нельзя ставить на одну линию в плане демократии и свободы слова, но характерно, что когда речь идет о событиях в одной и другой стране, реакция СМИ неодинакова", - добавила она.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210602/donbass-1735308086.html

россия

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минские соглашения, василий небензя, совет безопасности оон, оон, сша, киев, в мире