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Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу - РИА Новости, 02.06.2021
Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
Французские СМИ замалчивали информацию о подготовке военными США солдат национальной гвардии Украины, куда входили члены ультраправых подразделений, в том числе РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T23:20
2021-06-02T23:33
россия
минские соглашения
василий небензя
совет безопасности оон
оон
сша
киев
в мире
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ООН, 2 июн – РИА Новости. Французские СМИ замалчивали информацию о подготовке военными США солдат национальной гвардии Украины, куда входили члены ультраправых подразделений, в том числе батальона "Азов", заявила французская журналистка, преподавательница Сорбонны Анн-Лор Боннель на неформальном заседании СБ ООН.В среду прошло организованное Россией неформальное заседание СБ ООН, посвященное обстоятельствам событий на Майдане и их последствиям в Донбассе. Ряд членов СБ, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, отказался принимать участие во встрече.Боннель снимала фильм в Донбассе в 2015-2016 годах."Я была очень удивлена освещением событий Майдана французскими СМИ, так же как и освещением того, что происходит в Донбассе. На первый взгляд мне показалось, что СМИ представляют ситуацию в упрощенном и чрезвычайно прозападном ключе. Многие статьи указывали на пропаганду со стороны России, но в то же время те же самые СМИ не являются полностью беспристрастными, занимая либо полностью проукраинскую позицию, либо в больше степени прислушиваясь к украинской, чем к российской аргументации", - сказала Боннель.В качестве примера она привела случай с освещением поддержки, которую Вашингтон оказывал Киеву. По ее словам, эта помощь "практически не получила освещения в СМИ, либо получила очень незначительное освещение"."Было буквально несколько статей, в которых в апреле 2013 года говорилось, что американские войска будут тренировать украинских солдат. Об этом была небольшая статься в Figaro, на сайте радио RFI, а также краткое сообщение агентства Франс Пресс, которые практически не были подхвачены другими СМИ", – указала журналистка."300 американских солдат были направлены для подготовки 900 солдат национальной гвардии Украины. Уточним, что речь идет не о регулярной армии, но добровольной гвардии, сформированной из бойцов самообороны революции майдана и находящейся в подчинении министра внутренних дел. В составе этой гвардии были многие члены ультраправых бригад, таких как батальон "Азов", - подчеркнула она.По словам Боннель, в то время как многие статьи во французских СМИ "осуждают вмешательство России в украинские дела на востоке страны, участие США не освещается, вопрос о нем не ставится ни властями, ни СМИ, ни общественным мнением"."Может быть, Россию и США нельзя ставить на одну линию в плане демократии и свободы слова, но характерно, что когда речь идет о событиях в одной и другой стране, реакция СМИ неодинакова", - добавила она.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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россия, минские соглашения, василий небензя, совет безопасности оон, оон, сша, киев, в мире

Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу

23:20 02.06.2021 (обновлено: 23:33 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в населенном пункте "Золотое" Луганской Народной Республики
Последствия обстрелов в населенном пункте Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ООН, 2 июн – РИА Новости. Французские СМИ замалчивали информацию о подготовке военными США солдат национальной гвардии Украины, куда входили члены ультраправых подразделений, в том числе батальона "Азов", заявила французская журналистка, преподавательница Сорбонны Анн-Лор Боннель на неформальном заседании СБ ООН.
В среду прошло организованное Россией неформальное заседание СБ ООН, посвященное обстоятельствам событий на Майдане и их последствиям в Донбассе. Ряд членов СБ, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, отказался принимать участие во встрече.
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Боннель снимала фильм в Донбассе в 2015-2016 годах.
"Я была очень удивлена освещением событий Майдана французскими СМИ, так же как и освещением того, что происходит в Донбассе. На первый взгляд мне показалось, что СМИ представляют ситуацию в упрощенном и чрезвычайно прозападном ключе. Многие статьи указывали на пропаганду со стороны России, но в то же время те же самые СМИ не являются полностью беспристрастными, занимая либо полностью проукраинскую позицию, либо в больше степени прислушиваясь к украинской, чем к российской аргументации", - сказала Боннель.
В качестве примера она привела случай с освещением поддержки, которую Вашингтон оказывал Киеву. По ее словам, эта помощь "практически не получила освещения в СМИ, либо получила очень незначительное освещение".
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"Было буквально несколько статей, в которых в апреле 2013 года говорилось, что американские войска будут тренировать украинских солдат. Об этом была небольшая статься в Figaro, на сайте радио RFI, а также краткое сообщение агентства Франс Пресс, которые практически не были подхвачены другими СМИ", – указала журналистка.
"300 американских солдат были направлены для подготовки 900 солдат национальной гвардии Украины. Уточним, что речь идет не о регулярной армии, но добровольной гвардии, сформированной из бойцов самообороны революции майдана и находящейся в подчинении министра внутренних дел. В составе этой гвардии были многие члены ультраправых бригад, таких как батальон "Азов", - подчеркнула она.
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По словам Боннель, в то время как многие статьи во французских СМИ "осуждают вмешательство России в украинские дела на востоке страны, участие США не освещается, вопрос о нем не ставится ни властями, ни СМИ, ни общественным мнением".
"Может быть, Россию и США нельзя ставить на одну линию в плане демократии и свободы слова, но характерно, что когда речь идет о событиях в одной и другой стране, реакция СМИ неодинакова", - добавила она.
 
РоссияМинские соглашенияВасилий НебензяСовет Безопасности ООНООНСШАКиевВ мире
 
 
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