ЛНР заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят фейки
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в которых представят недостоверную информацию об обстрелах со стороны ЛНР.
"В зону ответственности подразделений 92-й бригады прибыли оперативные группы 72-го и 74-го центров информационно-психологических операций, осуществляющие координацию действий съемочных групп (украинских) телеканалов "1+1", "Дом" и "5 канал", имеющих редакционные задания на подготовку пропагандистских репортажей об обстрелах со стороны подразделений Народной милиции ЛНР", - заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Он уточнил, что ВСУ и корреспонденты украинских СМИ активизировали работу по подготовке фейковых сюжетов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).
"В связи с этим не исключаем провокаций со стороны ВСУ в период работы корреспондентских групп для обвинений Народной милиции в нарушении режима прекращения огня, с целью переключения внимания украинцев с внутриполитических и экономических проблем на усиление вооруженного противостояния на Донбассе", - дополнил Филипоненко.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.