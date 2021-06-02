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ЛНР заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят фейки
ЛНР заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят фейки - РИА Новости, 02.06.2021
ЛНР заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят фейки
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T21:40
2021-06-02T21:40
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в которых представят недостоверную информацию об обстрелах со стороны ЛНР."В зону ответственности подразделений 92-й бригады прибыли оперативные группы 72-го и 74-го центров информационно-психологических операций, осуществляющие координацию действий съемочных групп (украинских) телеканалов "1+1", "Дом" и "5 канал", имеющих редакционные задания на подготовку пропагандистских репортажей об обстрелах со стороны подразделений Народной милиции ЛНР", - заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он уточнил, что ВСУ и корреспонденты украинских СМИ активизировали работу по подготовке фейковых сюжетов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210602/donbass-1735330051.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире

ЛНР заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят фейки

21:40 02.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка
Стена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в которых представят недостоверную информацию об обстрелах со стороны ЛНР.
"В зону ответственности подразделений 92-й бригады прибыли оперативные группы 72-го и 74-го центров информационно-психологических операций, осуществляющие координацию действий съемочных групп (украинских) телеканалов "1+1", "Дом" и "5 канал", имеющих редакционные задания на подготовку пропагандистских репортажей об обстрелах со стороны подразделений Народной милиции ЛНР", - заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Последствия обстрелов в населенном пункте Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
20:08
Британский фотограф опроверг заявления о российских солдатах в Донбассе
Он уточнил, что ВСУ и корреспонденты украинских СМИ активизировали работу по подготовке фейковых сюжетов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).

"В связи с этим не исключаем провокаций со стороны ВСУ в период работы корреспондентских групп для обвинений Народной милиции в нарушении режима прекращения огня, с целью переключения внимания украинцев с внутриполитических и экономических проблем на усиление вооруженного противостояния на Донбассе", - дополнил Филипоненко.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
Вчера, 01:03
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНУкраинаВ мире
 
 
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