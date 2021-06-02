https://ria.ru/20210602/donbass-1735336462.html

ЛНР заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят фейки

ЛНР заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят фейки - РИА Новости, 02.06.2021

ЛНР заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят фейки

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T21:40

2021-06-02T21:40

2021-06-02T21:40

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что прибывшие в Донбасс украинские журналисты готовят постановочные сюжеты, в которых представят недостоверную информацию об обстрелах со стороны ЛНР."В зону ответственности подразделений 92-й бригады прибыли оперативные группы 72-го и 74-го центров информационно-психологических операций, осуществляющие координацию действий съемочных групп (украинских) телеканалов "1+1", "Дом" и "5 канал", имеющих редакционные задания на подготовку пропагандистских репортажей об обстрелах со стороны подразделений Народной милиции ЛНР", - заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Он уточнил, что ВСУ и корреспонденты украинских СМИ активизировали работу по подготовке фейковых сюжетов в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210602/donbass-1735330051.html

https://ria.ru/20210601/plan-1735025564.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире