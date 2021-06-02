https://ria.ru/20210602/donbass-1735330051.html

Британский фотограф опроверг заявления о российских солдатах в Донбассе

Британский фотограф опроверг заявления о российских солдатах в Донбассе - РИА Новости, 02.06.2021

Британский фотограф опроверг заявления о российских солдатах в Донбассе

Британский фотограф Дин О'Брайен, освещавший события в Донбассе, заявил на неформальном заседании СБ ООН, что не видел на востоке Украины российских солдат. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T20:08

2021-06-02T20:08

2021-06-02T23:56

россия

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ООН, 2 июн – РИА Новости. Британский фотограф Дин О'Брайен, освещавший события в Донбассе, заявил на неформальном заседании СБ ООН, что не видел на востоке Украины российских солдат.В среду проходит организованное Россией неформальное заседание СБ ООН, посвященное обстоятельствам событий на Майдане и их последствиям в Донбассе. Ряд членов СБ, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, отказался принимать участие во встрече.Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210524/referendum-1733608352.html

https://ria.ru/20210601/plan-1735025564.html

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донбасс

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россия, донбасс, василий небензя, верховная рада украины, совет безопасности оон, оон, украина, в мире