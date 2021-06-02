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Британский фотограф опроверг заявления о российских солдатах в Донбассе
Британский фотограф опроверг заявления о российских солдатах в Донбассе - РИА Новости, 02.06.2021
Британский фотограф опроверг заявления о российских солдатах в Донбассе
Британский фотограф Дин О'Брайен, освещавший события в Донбассе, заявил на неформальном заседании СБ ООН, что не видел на востоке Украины российских солдат. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T20:08
2021-06-02T23:56
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ООН, 2 июн – РИА Новости. Британский фотограф Дин О'Брайен, освещавший события в Донбассе, заявил на неформальном заседании СБ ООН, что не видел на востоке Украины российских солдат.В среду проходит организованное Россией неформальное заседание СБ ООН, посвященное обстоятельствам событий на Майдане и их последствиям в Донбассе. Ряд членов СБ, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, отказался принимать участие во встрече.Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, донбасс, василий небензя, верховная рада украины, совет безопасности оон, оон, украина, в мире

Британский фотограф опроверг заявления о российских солдатах в Донбассе

20:08 02.06.2021 (обновлено: 23:56 02.06.2021)
 
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© РИА Новости / Максим Захаров
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ООН, 2 июн – РИА Новости. Британский фотограф Дин О'Брайен, освещавший события в Донбассе, заявил на неформальном заседании СБ ООН, что не видел на востоке Украины российских солдат.
В среду проходит организованное Россией неформальное заседание СБ ООН, посвященное обстоятельствам событий на Майдане и их последствиям в Донбассе. Ряд членов СБ, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, отказался принимать участие во встрече.

"На Западе вам говорят одно – российские солдаты там, русские начали эту войну. Я сам ездил туда и видел своими глазами, что там происходит. Российских солдат не было в восточной Украине", - сказал О'Брайен.

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Он продемонстрировал участникам мероприятия свои фотографии. "На этих фотографиях показано, как живут люди на востоке Украины. И никто в западных СМИ не хочет рассказывать их историю. Никто не хочет говорить правду о том, что происходит. Я говорил с детьми, это люди, которые так живут сейчас. Каждый день они идут в школу, их обстреливают", - рассказал О'Брайен.

Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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