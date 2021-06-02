Британский фотограф опроверг заявления о российских солдатах в Донбассе
20:08 02.06.2021 (обновлено: 23:56 02.06.2021)
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в населенном пункте "Золотое" Луганской Народной Республики
В среду проходит организованное Россией неформальное заседание СБ ООН, посвященное обстоятельствам событий на Майдане и их последствиям в Донбассе. Ряд членов СБ, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, отказался принимать участие во встрече.
"На Западе вам говорят одно – российские солдаты там, русские начали эту войну. Я сам ездил туда и видел своими глазами, что там происходит. Российских солдат не было в восточной Украине", - сказал О'Брайен.
Он продемонстрировал участникам мероприятия свои фотографии. "На этих фотографиях показано, как живут люди на востоке Украины. И никто в западных СМИ не хочет рассказывать их историю. Никто не хочет говорить правду о том, что происходит. Я говорил с детьми, это люди, которые так живут сейчас. Каждый день они идут в школу, их обстреливают", - рассказал О'Брайен.
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.